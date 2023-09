Hanoi (VNA) - La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Hanoi a adopté une déclaration soulignant le rôle des jeunes dans l’accélération de la réalisation des objectifs de développement durable grâce à la transformation numérique et à l’innovation, et a promu le respect de la diversité culturelle en faveur du développement durable lors de la séance de clôture de l’événement, le 16 septembre.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s'exprime en clôture de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA



Dans la déclaration de la conférence sur le thème "Le rôle des jeunes dans l’accélération de la réalisation des ODD grâce à la transformation numérique et à l’innovation" lors de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’UIP du 14 au 17 septembre 2023 à Hanoi, les jeunes parlementaires ont affirmé leur engagement à accélérer la réalisation des ODD, notamment grâce à la transformation numérique et à l’innovation.

"Nous sommes prêts à jouer notre rôle dans la mission visant à exploiter le pouvoir de la technologie et de l’innovation pour les ODD, d’une manière responsable qui ne laisse personne de côté, surtout pas les générations futures, tout en respectant la Charte des Nations Unies et le droit international. Nous sommes unis pour tenir les promesses de la Déclaration de Hanoi de 2015 et pour répondre à l’appel urgent de l’Agenda 2030", ont-ils affirmé.

Selon la déclaration, en tant qu’inventeurs, utilisateurs et promoteurs clés de l’évolution technologique, les jeunes sont dans une position unique pour diriger le positionnement de la transformation numérique et de l’innovation au centre de l’action afin d’accélérer les progrès visant à rendre le développement durable pour la planète et accessible à tous, sans laisser personne de côté derrière. Les jeunes sont déjà des leaders dans le secteur privé, en tant que PDG d’entreprises technologiques et de startups innovantes, ou en tant qu’investisseurs dans la transformation numérique. Cela devrait également se refléter chez les jeunes qui dirigent nos institutions politiques.

"Nous, jeunes parlementaires, savons naviguer dans les complexités du paysage numérique et connaissons mieux que quiconque le pouls de la jeunesse et des générations futures de notre pays. C’est notre rôle de donner la parole à leurs aspirations. Les jeunes sont natifs des dernières technologies et sont bien placés pour proposer de nouvelles solutions pour le bien de tous. Cela inclut le développement de start-up, le développement de nouvelles technologies et l’exploitation de l’essor de l’intelligence artificielle (IA). Nous réitérons notre appel aux parlementaires et aux dirigeants politiques à prendre des mesures transformatrices pour davantage de jeunes en politique en rejoignant la campagne de l’UIP Je dis oui aux jeunes au Parlement !", ont-ils indiqué.

Les délégués à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA



Concernant la transformation numérique, les jeunes parlementaires ont appelé et suggéré aux parlements membres de mettre à jour les règles parlementaires et les méthodes de travail pour permettre une plus grande participation virtuelle des parlementaires, d’utiliser des plateformes interactives qui facilitent une communication directe et inclusive entre les électeurs et les représentants, de favoriser un engagement significatif de groupes démographiques spécifiques, en particulier parmi les jeunes, dans les travaux des commissions parlementaires.

Ils ont également proposé d’envisager de développer ou de renforcer des organes parlementaires tournés vers l’avenir, tels que les commissions du futur et d’autres mécanismes adaptés aux conditions spécifiques de chaque pays, pour aider les parlements à anticiper et à répondre aux tendances à long terme ou aux chocs potentiels, et à garantir la participation des jeunes dans de tels organismes ; de développer des cadres juridiques appropriés et renforcer la coopération internationale pour protéger leur souveraineté numérique respective afin de créer un environnement de réseau sûr et sain et un développement durable.

Concernant l’innovation et les start-up, ils ont appelé à renforcer l’écosystème de l’innovation et des start-up, notamment en élaborant des cadres juridiques pour l’innovation et les start-up, en augmentant nos budgets pour soutenir les entreprises dirigées par des jeunes et inclusives pour les jeunes, les start-up et les initiatives d’innovation des jeunes, y compris par le biais de financements, de subventions et d’assistance technique, et en veillant à ce qu’ils soient alignés sur les ODD, notamment en matière d’autonomisation des jeunes femmes.

La déclaration a souligné la nécessite de promouvoir des programmes d’enseignement qui fournissent les compétences nécessaires pour préparer la prochaine génération d’innovateurs et d’entrepreneurs, en mettant l’accent sur les compétences numériques.

Les jeunes parlementaires ont exhorté l’UIP à examiner les différentes voies possibles au sein des structures existantes pour s’engager sur les questions d’innovation et de transformation numérique ; à promouvoir la mise en réseau mondiale des jeunes parlementaires dans le domaine de la transformation numérique et de l’innovation, dans le cadre du Forum des jeunes parlementaires, en étroite coopération avec le Centre de l’UIP pour l’innovation au Parlement.

Séance de clôture de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA



Concernant la promotion du respect de la diversité culturelle pour le développement durable, les jeunes parlementaires ont suggéré aux parlements membres de contribuer à développer une approche parlementaire commune pour établir un cadre de principes et de valeurs dans la prise de décision, la recherche et le développement autour de la science et de la technologie, comme la Charte internationale de l’UIP sur l’éthique de la science et de la technologie, qui vise à garantir que le développement et les applications de la science et de la technologie sont réalisées de manière responsable, éthique et durable.

Ils ont exhorté à contribuer vigoureusement aux efforts visant à endiguer la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles, notamment en promouvant l’égalité des sexes, en limitant les discours de haine et en réglementant et en gérant l’IA de manière à ce que les femmes et les filles soient protégées et que les nouvelles technologies ne perpétuent pas les préjugés sexistes.

En même temps, il est nécessaire de renforcer les lois-cadres sur la protection des données et autres instruments réglementaires, notamment concernant les données personnelles, les cybermenaces, et de promouvoir des algorithmes transparents et open source ; de promouvoir l’inclusion, le dialogue interculturel et le respect de la diversité culturelle et des savoirs locaux en tant que moteurs du développement durable, de la prospérité et de la coexistence pacifique ; de promouvoir la culture comme moteur du développement durable, de s’engager à protéger et promouvoir la diversité culturelle, d’affirmer le rôle de l’économie créative et des industries culturelles.

La déclaration a souligné la promotion du respect de la diversité culturelle dans le contexte de la 4e révolution industrielle ; le renforcement de la coopération pour l’innovation économique, une efficacité accrue et les moteurs de la croissance économique. Dans le même temps, il faudrait aider les agences d’État à fonctionner de manière plus transparente et plus efficace sur la feuille de route de la numérisation afin de réduire l’écart de développement, de garantir la confidentialité des personnes dans le cyberespace, tout en gardant à l’esprit la souveraineté nationale. – VNA