Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale a terminé vendredi 27 mai sa 5e journée de travail sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê, avec deux séances retransmises en direct à la Télévision de l’Assemblée nationale.

Dans la matinée, les députés se sont réunis en plénière sous la direction du vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

La femme députée de la province de Bac Liêu (Sud) Trân Thi Hoa Ry s’exprime lors de la 3e session de la 15e Assemblée nationale. Photo : VNA

Ils ont écouté un rapport sur le projet de loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base présenté par la ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà, et un rapport de vérification de ce projet de loi présenté par le président de la Commission juridique de l’Assemblée nationale Hoàng Thanh Tung.Au menu ont également figuré un rapport expliquant, justifiant et ajustant le projet de loi sur l’émulation et la récompense (modifiée) présenté par la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Nguyên Thuy Anh, suivi d’un débat en plénière de certains de ses contenus suscitant des opinions divergentes.À la fin du débat, l’Assemblée nationale a écouté la ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà expliquer et clarifier un certain nombre de questions soulevées par les députés.Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale a tenu une séance plénière sous la direction du vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong.Elle a écouté le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung présenter un rapport sur le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la violence familiale (modifiée), et la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale Nguyên Thuy Anh présenter un rapport de vérification à ce sujet.Les députés ont également écouté le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh présenter un rapport expliquant, justifiant et ajustant le projet de loi sur les activités d’assurance (modifiée), avant de discuter en plénière de certains de ses contenus sur lesquels les avis divergent encore.À la fin du débat, l’Assemblée nationale a écouté le ministre des Finances Hô Duc Phoc expliquer et clarifier un certain nombre de questions soulevées par les députés.L’Assemblée nationale se penchera lundi 30 mai sur un rapport de la mission de surveillance de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre des politiques et des lois sur le travail de planification depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la planification, le 1er janvier 2019. – VNA