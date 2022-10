La cérémonie de signature du protocole d'accord. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Sarl de technologies CATL et la compagnie par actions de production et d’affaires VinFast, une filiale du groupe Vingroup, ont signé le 30 octobre à Osaka (au Japon) un protocole d’accord pour promouvoir la coopération dans le développement de véhicules électriques, notamment la technologie de batterie cellule-châssis (CTC-Cell to Chassis).

La cérémonie a eu lieu en présence du président de CATL, Robin Zeng, et du président de Vingroup et de VinFast, Pham Nhat Vuong.

Dans le cadre de cet accord, CATL et VinFast coopéreront pour développer conjointement une nouvelle technologie, dans laquelle la batterie et de nombreux composants importants sont intégrés dans le châssis du véhicule, contribuant à réduire le poids, à augmenter la distance parcourue et à réduire les coûts. Selon les prévisions, VinFast sera le constructeur automobile pionnier à lancer cette nouvelle technologie sur le marché mondial grâce à une coopération stratégique avec CATL.

La vice-présidente de Vingroup et directrice générale mondiale de VinFast, Lê Thi Thu Thuy, a partagé que devenir un partenaire stratégique de CATL était un événement très important. En combinant les atouts de VinFast dans le développement de véhicules avec ceux de CATL, numéro 1 mondial dans la recherche et la production des batteries, VinFast créera une percée dans l'application des technologies de pointe pour augmenter la distance parcourue et rendre les prix plus compétitifs pour ses futurs modèles de véhicules.

Notamment, ce partenariat permettra également de contribuer aux objectifs de transition énergétique et de réduction des émissions de carbone sur la planète.-VNA