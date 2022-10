La cathédrale Hung Nghia a une architecture gothique. Photo: VI



Hanoï (VNA) - La province de Nam Dinh (Nord) est connue comme la région où le catholicisme s'est le plus développé au Vietnam. Elle est célèbre pour ses anciennes cathédrales majestueuses à architecture européenne, avec parmi elles la cathédrale du diocèse Hung Nghia dont la beauté est inspirée de l’architecture gothique.



Construite en 1927, et déplacée à l’actuel lieu en 1943, elle fut construite en bois lim (Erythrophleum fordii) et par le temps, elle fut dégradée. Face à son déclin, les fidèles catholiques du diocèse Hung Nghia ont décidé de remettre en état l’ouvrage en août 2001. La restauration a duré onze ans, et la cathédrale du diocèse a été rouverte en février 2012.



D’une dimension de 76 m de longueur, de 33 m de largeur et de 24 m de haut, elle est composée de deux clochers. C'est un ouvrage somptueux et grandiose, mais en harmonie avec l’espace environnant.



L’autel dédié à Jésus-Christ est placé dans la nef où des vitraux permettent à la lumière de pénétrer profondément.



L’église Hung Nghia est devenue depuis sa restauration un site religieux touristique célèbre pour son architecture magnifique, ressemblant totalement à une cathédrale européenne. Selon Ngo Van Vien, chargé de la surveillance de l’ouvrage, la cathédrale accueille en fin de la semaine de nombreux visiteurs dont certains venant de loin, de la ville de Nam Dinh, de la province de Ninh Binh ou même de Hanoï./.-VI/VNA