Inauguration de l'usine Provimi Premix à Dong Nai. Photo:vneconomy.vn Dong Nai (VNA) - Cargill, le géant américain du négoce et de la transformation de matières premières agricoles, a inauguré le 25 septembre dans la province de Dong Nai (Sud), son usine Provimi Premix, d'un fonds d'investissement total de 28 millions de dollars.

Couvrant une superficie de 30.000 m2 dans le parc industriel de Giang Dien, district de Trang Bom, l'usine Provimi Premix, avec une capacité annuelle de production de 40.000 tonnes, une infrastructure de pointe, une technologie exceptionnellement avancée, un taux d'automatisation de plus de 95%, est actuellement la plus moderne usine de Cargill en Asie.

Elle traitera une variété de produits de nutrition animale, du prémélange standard (mélange de suppléments de vitamines et de minéraux) aux packages de solutions nutritionnelles Basemix (mélange de suppléments de vitamines, de minéraux et additifs), ainsi que des suppléments qui améliorent la santé et la résistance des animaux et des actifs spéciaux sous la marque Promivi destinés à une variété d'élevages tels que les bovins, la volaille, les produits aquatiques, les fruits de mer et les usines spécialisées dans la production d'aliments pour animaux.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le président par intérim du Comité populaire provincial de Dong Nai, Vo Tan Duc a salué les efforts de Cargill dans la mise en œuvre du projet.

Le directeur général de la nutrition animale pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, Scott Ainslie a déclaré que le Vietnam était toujours un marché clé pour Cargill à l'échelle mondiale.

Selon l’ambassadrice adjointe des États-Unis au Vietnam, Melissa Bishop, le commerce agricole entre Vietnam et les États-Unis a atteint 9,8 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam est actuellement le 9ème importateur de produits agricoles américains, et les États-Unis sont le plus grand importateur de produits agricoles vietnamiens. Cette croissance spectaculaire est possible grâce à des partenariats durables, à la coopération et à l'engagement d'entreprises comme Cargill à investir à long terme sur le marché vietnamien, a-t-elle estimé.

Jusqu'à présent, Cargill a investi plus de 160 millions de dollars au Vietnam pour construire 11 usines de nutrition animale, un entrepôt d'approvisionnement en céréales et oléagineux et deux centres d'application technologique pour les crevettes et poisson. - VNA

