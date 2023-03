Cargill a pour objectif de construire 150 écoles dans les zones rurales et montagneuses au Vietnam. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - Pour soutenir les élèves vietnamiens dans les régions rurales et montagneuses déshéritées, Cargill met en place un programme qui améliore les installations et favorise l’accès à une éducation de qualité.

Lancé en 1996, ce programme vise à construire 150 écoles d'ici 2030.



Les montagnes du Nord, où vivent des minorités ethniques, est toujours un endroit auquel Cargill accorde une attention particulière. Parmi les provinces ayant la croissance économique la plus basse au Vietnam, Dien Bien, Cao Bang, Yen Bai et Ha Giang sont privilégiées par Cargill.



Selon Nguyen Ba Luan, représentant de Cargill au Vietnam, l'éducation permet d'améliorer la qualité de vie des enfants et des foyers dans les régions montagneuses du Nord, où le revenu moyen par habitant est inférieur à celui de l'ensemble du pays. De plus, selon les données des organes compétents, 7 des 9 provinces et villes les plus pauvres du Vietnam sont situées dans cette région.

Depuis le début de cette année, Cargill a inauguré 5 nouvelles écoles, à Dien Bien, Cao Bang, Yen Bai et Ha Giang.

À Dien Bien, l’école maternelle de Phin Ho (dans le district de Nam Po) et celle de Muong Nhe (district de Muong Nhe) ont été mises en service. Chacun compte 3 salles de classe et des toilettes, au bénéfice de 80 élèves.



À Cao Bang, l'école maternelle de Dan Chu (commune de Dan Chu, district de Hoa An) compte 150 élèves, avec 6 salles de classe, une aire de jeux et des toilettes.



À Yen Bai, avec 4 salles de classe, une cuisine, une aire de jeux et des toilettes, l’école maternelle de Che Tao (commune de Che Tao, district de Mu Cang Chai) peut accueillir 80 enfants.



À Ha Giang, l'école maternelle Huu Vinh (commune Huu Vinh, district Yen Minh) est équipée de trois salles de classe et de toilettes.



Fin 2022, Cargill a inauguré l'école primaire de Que Phong (province de Quang Nam), avec 4 salles de classe, une bibliothèque et des toilettes, répondant aux besoins de 150 élèves.



Ainsi, à ce jour, le nombre d'écoles construites par Cargill s'élève à 111. -CPV/VNA