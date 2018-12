Entre la mi-novembre et la mi-décembre, quand Hanoï ressent les premiers vents hivernaux, c’est la pleine saison des marguerites (Astéracées).

Hanoi (VNA) - Entre la mi-novembre et la mi-décembre, quand Hanoï ressent les premiers vents hivernaux, c’est la pleine saison des marguerites (Astéracées). En cette période, ce serait une faute de goût de ne pas acheter un bouquet. Mais pour une expérience plus romantique, rien ne vaut une balade dans un champ de fleurs en banlieue.

Pour les jeunes, un des loisirs préférés du week-end est d'aller se faire photographier au milieu d'un champ de marguerites, vêtus de ses plus beaux habits.



Les jardins de marguerites sur les rives du fleuve Rouge attirent souvent beaucoup de visiteurs et de photographes. Chaque personne a sa propre manière de poser au milieu de ces fleurs, qui ne sont en floraison qu'une fois par an.



Do Ngoc Cuc, province de Lang Son, partage: "Je connais ce jardin et cette fleur depuis longtemps. Je veux vraiment prendre une photo avec ces petites fleurs blanches".

Luong Khanh Mai, province de Lang Son, dit: "J’ai vu de superbes clichés sur Internet. C’est pourquoi ma famille a décidé de visiter ce jardin pour prendre ses propres photos".



Cultivée dans les villages floraux de la banlieue de Hanoï comme Nghi Tàm, Ngoc Hà, Nhât Tân, Quang Ba, la marguerite est une plante à fleur en touffe, à tige érigée, ridée, aux feuilles basales pétiolées et aux caulinaires engainantes crénelées.



Pham Bich Lien, arrondissement de Dong Da, Hanoi, fait savoir: "Je viens ici avec des amis. Je me sens rajeunir!".

Prendre des photos avec des marguerites est devenu une tendance, en particulier chez les jeunes. Les jardins de fleurs situés sur les berges du fleuve Rouge accueillent souvent entre 500 et 1.000 personnes par jour. Les droits d’entrée varient entre 50.000 et 70.000 dongs.



Selon Le Duc Anh, photographe, depuis le début de la floraison, le jardin est souvent envahi d'habitants de Hanoi et des provinces voisines.

On dit que chaque mois à Hanoi est marqué par l'épanouissement d'une fleur particulière, faisant de chaque mois un moment idéal pour prendre des photos mémorables au fil des saisons. -VNA