Son La (VNA) – Situé dans la province septentrionale de Son La, le district de Môc Châu attire les touristes par sa nature diversifiée et par ses quatre saisons distinctes, chacune étant liée à des fleurs aussi belles les unes que les autres.

Môc Châu séduit aussi les touristes avec la diversité culturelle des différentes minorités ethniques Photo: VNA

En 2022, les World Travel Awards (WTA) ont qualifié le district de Môc Châu d’une des principales destinations naturelles en Asie et dans le monde.

L’année dernière a marqué une étape importante motivant la localité à promouvoir davantage sa valeur naturelle et culturelle et à affirmer sa position sur la carte du tourisme mondial.



Situé sur un plateau calcaire, Môc Châu abrite de nombreuses attractions touristiques, telles que le marché flottant sur la rivière Dà, la grotte de Doi, la grotte de Son Moc Huong, la colline de pins du village de Ang, la cascade de Dai Yêm, cinq grottes dans le village de On, la réserve naturelle de Xuân Nha et le pic Pheng Luong.



C’est aussi la porte d’entrée du Nord-Ouest, et une escale pour des circuits inter-régionaux tels que Hanoi-Son La-Diên Biên Phu-Sapa-Lào Cai ; et les routes touristiques transnationales telles que Hanoi-Son La-Luang Prabang (Laos) - Thaïlande ; et Son La-Lai Chau-Yunnan (Chine).



Môc Châu séduit aussi les touristes avec ses plantations à perte de vue et la diversité culturelle des différentes minorités ethniques qu’il abrite, notamment les Muong, Mong, Dao, Xinh Mun et Kho Mu.

Le pont en verre Bach Long a établi trois records mondiaux: “le pont en verre le plus long au monde”, “la structure à fond de verre la plus longue au monde” et “la structure à fond de verre, traversant les parois, la plus longue au monde”. Photo: Photo: VNA

En 2022, le district a accueilli plus de 1,5 million de touristes et a réalisé plus de 1,72 billion de dôngs (72,4 millions de dollars) de revenus touristiques. En janvier de cette année, quelque 225.000 touristes ont visité le district, générant des revenus de 247,5 milliards de dôngs.



Actuellement, il élabore un plan global pour les itinéraires et les destinations touristiques à l’horizon 2025 avec une vision jusqu’en 2030, s’efforçant de de stimuler les investissements dans le secteur au service de meilleures infrastructures.



Les autorités ont également élaboré des stratégies pour les produits de force locale tels que les circuits culturels, écologiques, de villégiature et d’aventure.



Selon son plan, l’actuelle zone touristique nationale de Môc Châu sera élargie pour s’étendre sur une superficie totale de 206.000 hectares, qui comprendra une partie du district de Môc Châu et une partie du district de Vân Hô.

Elle sera alors constituée de trois centres touristiques, le premier consacré au tourisme de villégiature, le second à l’écotourisme et le troisième aux loisirs, fait savoir Lê Trong Binh, président du comité populaire du district de Môc Châu.

Afin de préserver le titre de ‘destination naturelle de premier rang mondial’, nous avons effectué un travail d’aménagement du territoire pour déterminer quelles superficies de cultures théières, de prairies et de forêts seront sauvegardées telles quelles, fait-il savoir.

S’agissant du tourisme communautaire qui est lié aux fermes, aux plantations et à la nature, nous demandons à la population d’utiliser des matériaux écologiques qui traduisent l’identité culturelle des ethnies locales, indique-t-il. – VNA