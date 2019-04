Ho Chi Minh-Ville, 28 avril (VNA) - Depuis près d'un mois, les habitants de Hô Chi Minh-Ville en particulier et des localités du Sud en général ressentent de manière incessante les fortes chaleurs de saison, tant à l’intérieur des maisons qu’à l’extérieur.





De nombreux patients âgés se rendent à l’hôpital Thông Nhât pour une consultation.

Selon les prévisions météorologiques, les hautes chaleurs et leurs rayons ultra-violets (UV) vont demeurer élevés dans les prochains temps à Hô Chi Minh-Ville. La prudence est donc de mise.



Augmentation du nombre d’enfant hospitalisés



Il est 08h00 au Département des examens de l’Hôpital pédiatrique 1 de Hô Chi Minh-Ville. Les couloirs sont encombrés de parents tenant leurs petits dans leurs bras dans l’attente d’une consultation. Tout en agitant son éventail de fortune. L'enfant de Nguyên Thi Hông, du 6e arrondissement, a de la fièvre depuis trois jours. "Il peine à résister à la chaleur. Il pleure tout le temps et refuse de s’alimenter. De plus, il ne dort pas depuis quelques jours", s'inquiète-t-elle.



À côté, Lê Thi Thanh Tuyên, habitante de la province de Long An, informe que son fils a une éruption cutanée sur tout le corps depuis presque une semaine: "Cela a entraîné des démangeaisons ainsi que des plaques rouges sur tout le corps, et ce en raison de cette chaleur continue".



Le docteur Pham Van Hoàng, chef du Département des examens de l'Hôpital pédiatrique 1, précise qu'en avril, celui-ci "reçoit chaque jour entre 5.000 et 6.000 enfants, dont 20% à 30% souffrent de maladies respiratoires, 10% à 20% de maladies digestives, environ 5% souffrent de la maladie mains-pieds-bouche, outre des cas de varicelle et d'encéphalite. En raison de fortes chaleurs, le nombre de patients a augmenté de 5% par rapport au mois précédent".

De nombreux petits tombent malades à cause de la canicule.



Selon le Dr Hoàng, sous l'effet de la chaleur forte, la résistance des enfants est réduite et la déshydratation susceptible de provoquer des troubles électrolytiques dus à une excrétion accrue de la sueur. Les petits souffrent souvent de maladies respiratoires telles que pneumonie, bronchite, ainsi que de maladies gastro-intestinales comme diarrhée aiguë et inflammation intestinale. Les maladies de la peau telles que les infections et la dermatite sont aussi en légère hausse.



La canicule dangereuse aussi pour les adultes



Outre les enfants, les personnes âgées sont également affectées par le temps chaud et prolongé. À l'Hôpital Thông Nhât de Hô Chi Minh-Ville, le nombre de patients âgés de plus de 60 ans ayant consulté pour des problèmes de tension ou de troubles du sommeil au cours des derniers jours a augmenté de 15%. En outre, les autres maladies digestives, respiratoires et dermatologiques ont aussi augmenté de 7% à 10% par rapport au mois précédent.



Le médecin Hoàng Manh, chef adjoint du Département des examens de l’Hôpital Thông Nhât, informe que la prolongation du temps caniculaire augmente les coups de chaleur, l’hypertension, les troubles cardiovasculaires, les chocs thermiques ainsi que les maladies musculo-squelettiques chez les personnes âgées. En particulier, celles atteintes de maladies sous-jacentes telles que le diabète, la pression artérielle et les maladies cardiaques ont une résistance plus faible. Plus le risque de maladie est élevé, plus celui d'accident cérébro-vasculaire tend à augmenter.



Il est donc recommandé aux personnes âgées de limiter leurs sorties, d’utiliser abondamment la climatisation ou les ventilateurs. Il est bon aussi de prendre des douches plusieurs fois par jour. Pour celles qui ont des antécédents de maladie cardiovasculaire et de pression artérielle, un suivi régulier est nécessaire.



Les médecins soulignent également que la récupération de l’épuisement dû à la chaleur se fait en se reposant dans un endroit frais et une consommation de boissons fraîches telles que de l’eau, des jus de fruits ou des boissons énergisantes. Une consommation d'aliments riches en vitamines est nécessaire pour améliorer la résistance et éviter toute déshydratation. - CVN/VNA