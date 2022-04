La cérémonie d'ouverture de la Semaine de promotion de l'alimentation et des biens de consommation haut de gamme du Canada. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville, 28 avril (VNA) – La Semaine de promotion de l'alimentation et des biens de consommation haut de gamme du Canada ayant pour thème «Canadian Delicacies» s'est ouverte jeudi 28 avril à Hô Chi Minh-Ville.



Organisé par le Consulat général du Canada à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec Lotte Mart, un des principaux détaillants en Asie, cet événement fait partie d'une série d'activités du Consulat général du Canada à Hô Chi Minh-Ville et l'ambassade du Canada à Hanoï, visant à promouvoir l'industrie alimentaire et les fruits de mer du Canada sur le marché vietnamien en 2022.



Selon Behzad Babakhani, consul général du Canada à Hô Chi Minh-Ville, cette édition se déroule du 28 avril au 4 mai, présentant une variété de produits et de biens de consommation, notamment : homards, huîtres, crabes de Dungeness, ginseng, fruits, vitamines, aliments nutritionnels.



« Cet événement annuel est l'occasion pour les consommateurs vietnamiens de profiter des produits haut de gamme du Canada à des prix préférentiels», a-t-il ajouté.



Lors de la cérémonie d'ouverture, Cho Young Jun, directeur général de Lotte Mart Vietnam a déclaré que de nombreux produits d'origine canadienne ont été importés au Vietnam ces dernières années et que Lotte Mart distribuait également ces produits.



Depuis 2015, le Vietnam est le principal partenaire commercial du Canada parmi les pays de l'ASEAN, l'agroalimentaire et les fruits de mer constituent une part importante du commerce bilatéral.



En 2021, la valeur des exportations canadiennes de ces articles vers le Vietnam a atteint près de 313 millions de dollars canadiens, soit l'équivalent de près de 6.000 milliards de dongs. –VNA