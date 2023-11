Vo Van Hoan, vice-président du Comtié populaire de Hô Chi Minh-Ville prend la parole. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec l'Association des entrepreneurs Vietnam-Canada (VCBA) a organisé le 22 novembre un séminaire intitulé "Le Canada - porte d'entrée vers l'Amérique du Nord pour les entreprises vietnamiennes".

Ce séminaire visait à mettre à jour les dernières informations sur le marché, les tendances de consommation ainsi que les politiques d'incitation à l'exportation afin de créer des opportunités pour les entreprises vietnamiennes de s'impliquer davantage sur le marché canadien.

Selon le consul général du Vietnam à Vancouver, Nguyen Quang Trung, le Vietnam devient un partenaire économique de plus en plus important dans la diversification du commerce du Canada dans la région. De plus, le Vietnam et le Canada sont tous deux membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et sont en train de relancer les négociations sur l'Accord de libre-échange entre l'ASEAN et Canada cette année.

Le Vietnam et le Canada disposent d'un énorme potentiel pour élargir leur coopération dans de nombreux domaines. Le Vietnam possède des atouts dans l'exportation des téléphones mobiles, des ordinateurs, du textile et de l'habillement, des chaussures, des produits halieutiques, de l'artisanat, des produits plastiques et du caoutchouc. Le Canada exporte, en revanche, vers le Vietnam des produits tels que les céréales, les produits chimiques, les équipements médicaux, les produits à base de viande, les engrais, le soja et les combustibles minéraux. Les investisseurs canadiens s'intéressent également aux domaines de l'éducation, des infrastructures, de l'investissement financier et de l'énergie propre au Vietnam, a déclaré Nguyen Quang Trung.

Le Canada est le 2e partenaire commercial du Vietnam en Amériques, après les États-Unis. Selon les données des Douanes du Vietnam, le commerce bilatéral entre les deux pays au cours des dix premiers mois de l'année a atteint 5,214 milliards de dollars, en baisse de 16,3% en glissement annuel.

En outre, le Canada se classe actuellement au 14e rang parmi les 140 pays et territoires investissant au Vietnam. Jusqu'en juillet 2023, le Canada comptait 253 projets d'investissement direct au Vietnam d'une valeur totale de 4,84 milliards de dollars. À Hô Chi Minh-Ville, le Canada compte 131 projets d'investissement totalisant de plus de 133 millions de dollars, se classant ainsi au 22e rang parmi les 120 pays et territoires investissant dans la ville. -VNA