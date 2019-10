La réunion entre le Comité populaire de la ville de Can Tho et les responsables du ministère du Plan et de l’Investissement. Photo: VNA



Can Tho (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) a travaillé le 10 octobre dans cette ville avec les représentants du ministère du Plan et de l’Investissement pour discuter des plans visant à aider Can Tho à promouvoir fortement l'investissement et le commerce sur les marchés étrangers dans le temps à venir.

Lors de la réunion, Le Quang Manh, président du Comité populaire municipal, a déclaré que Can Tho a consacré toutes ses ressources à la mise en œuvre des projets et programmes, en appelant à l'investissement pour améliorer ses infrastructures, étendre les zones urbaines existantes, construire de nouvelles zones urbaines.

Le produit intérieur brut régional ( GRDP) pour la période 2015-2018 augmente en moyenne de 7,56% par an; en 2018, il a atteint 80,48 millions de dongs, soit huit fois plus qu'en 2003. Le taux de ménages pauvres a été réduit à 1,53%...

A cette occasion, la ville de Can Tho a également présenté la liste de 54 projets appelant à l'investissement, d'une superficie totale de 4.780 hectares, avec un capital de près de 124.000 milliards de dongs.

Ces projets vont à l’infrastructure de l’agriculture de haute efficacité, à des zones et complexes industrielles, à la technologie de l'information, à la logistique et à l’énergie, à l'infrastructure culturelle, sportive et touristique, ainsi qu'à l'immobilier.

Can Tho espère recevoir des consultations des experts sur des solutions visant à promouvoir l'attraction des investissements dans la ville.

Les autorités municipales devraient coordonner avec les organes concernés afin de soutenir davantage les investisseurs étrangers désireux de rechercher des opportunités de coopération commerciale dans la ville ; en même temps, organiser activement des activités de promotion des investissements afin de présenter le potentiel et les atouts de la localité auprès des populations, des entreprises et des investisseurs étrangers. -VNA