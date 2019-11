Le vice-président du Comité populaire de Can Tho, Duong Tan Hien, et Mme Menh Kossony, secrétaire d'Etat du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge. Photo: VNA





Can Tho (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) a eu une séance de travail, le 19 novembre à Can Tho, avec une délégation du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge afin de discuter des possibilités de coopération bilatérale.

Lors de la session, le vice-président du Comité populaire de Can Tho, Duong Tan Hien, a affirmé que les autorités et les habitants de la ville accordaient toujours un sentiment particulier au Cambodge et à son peuple, témoignés par de diverses activités effectives organisées, contribuant à renforcer l’amitié bilatérale.

Il a indiqué que dans le domaine de l’éducation, Can Tho avait accordé une aide financière pour l’étude d’environ 50 étudiants cambodgiens dans la ville, et les avait aidés à s’adapter au nouvel environnement de vie et d’apprentissage.

Dans le domaine de la santé, le service de la Santé de Can Tho a coordonné avec l'hôpital Cho Ray - Phnom Penh depuis 2013 pour organiser régulièrement des consultations médicales gratuites et l’offre des cadeaux aux patients démunis cambodgiens. À ce jour, plus de 20.000 Cambodgiens en situation défavorisée ont bénéficié de ce programme.

En ce qui concerne les liens économiques, Can Tho a établi des relations de coopération et de jumelage avec les provinces cambodgiennes de Kompong Chhnang et Battampang. Les parties se sont engagées à faciliter les échanges et les réunions entre leurs entreprises.

Le vice-président du Comité populaire de Can Tho, Duong Tan Hien a déclaré que Can Tho continuerait à développer ses liens avec d'autres localités cambodgiens.

Mme Menh Kossony, secrétaire d'Etat du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, a déclaré que Can Tho, en tant que centre de la région sud-ouest du Vietnam et plaque tournante des voies navigables reliant le Cambodge et d'autres pays de la région, serait un partenaire stratégique du Cambodge à l'avenir.

Le Cambodge espère également promouvoir la coopération dans les domaines de la culture et des beaux-arts avec Can Tho.-VNA