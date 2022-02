Cân Tho, 10 février (VNA) - Le Comité populaire de Cân Tho a tenu le 9 février une conférence pour discuter de la mise en œuvre de la Résolution N° 45 de la 15e Assemblée nationale sur le pilotage de plusieurs mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville du delta du Mékong, et certaines tâches clés de développement socio-économique pour 2022.

Lors de la conférence. Photo : VNA

Lors de l'événement, les délégués ont discuté de l'élaboration de projets pour mettre en œuvre la Résolution à soumettre au gouvernement et aux ministères concernés pour approbation.

Le président du Comité populaire municipal, Tran Viet Truong, a déclaré que la Résolution était une nouvelle opportunité de promouvoir le développement rapide de Cân Tho, l'une des cinq villes du Vietnam gérées par le centre.

Il vise à concrétiser la Résolution N° 59 du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville de Cân Tho d'ici 2030, avec une vision jusqu'en 2045. Afin de bien organiser la mise en œuvre de la Résolution N°45, le président du Comité populaire de Cân tho a demandé aux services et aux secteurs de tout mettre en œuvre pour la réaliser de manière drastique avec la plus grande détermination.- VNA