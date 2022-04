Can Tho (VNA) - A l'occasion de la fête traditionnelle Chol Chnam Thmay de l'ethnie khmère, l’Union des organisations d’amitié de Can Tho et l’Association municipale d’amitié Vietnam – Cambodge ont organisé le 1er avril une rencontre avec des étudiants cambodgiens suivant des cursus dans cette ville du Sud.



Selon Nguyen Van Can, président de l’Association d’amitié Vietnam – Cambodge de Can Tho, cette ville compte organiser cette année de nombreuses activités pour fêter le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967). Notamment, des rencontres, des programmes gastronomiques, cultures et sportifs, des concours sur l’histoire de l’amitié bilatérale sont prévus en juin 2022.



Présent à la rencontre, le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Sok Dareth, a promis de renforcer les efforts pour porter la coopération avec la ville de Can Tho à une nouvelle hauteur.



A cette occasion, l’Union des organisations d’amitié de Can Tho et le vénérable Ly Hung (bonze gérant de la pagode Pitu Khôsa Răngsây à Can Tho) ont offert 21 cadeaux aux étudiants cambodgiens. -VNA