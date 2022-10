Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de la ville de Can Tho (delta du Mékong), conduite par le président du Comité populaire municipal Tran Viet Truong, a eu le 10 octobre à Kuala Lumpur une séance de travail avec l'ambassade du Vietnam en Malaisie.

En recevant la délégation de Can Tho, le conseiller Thai Phuc Thanh, aussi chef du Comité de la gestion des travailleurs vietnamiens en Malaisie a déclaré que le partenariat stratégique Vietnam – Malaisie ouvrait de nombreuses opportunités d'investissement pour les entreprises des deux pays.

L'ambassade du Vietnam et le Bureau du commerce du Vietnam en Malaisie sont prêts à offrir tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes souhaitant pénétrer en Malaisie, ainsi qu'à rechercher des opportunités d'investissement et de consommation de produits agricoles de Can Tho sur le marché malaisien.

Tran Viet Truong a déclaré que la visite de la délégation de Can Tho visait à connecter et à développer le commerce et les services en apprenant l'expérience de la transformation numérique des entreprises malaisiennes pour les appliquer à Can Tho dans un avenir proche.

Can Tho offre des politiques privilégiées et des soutiens pour attirer les investissements dans l'agriculture. La création du Centre du delta du Mékong pour la fabrication, la transformation et la consommation de produits agricoles devrait permettre aux localités dans la région de renforcer leur force dans le domaine de l'agriculture, a-t-il ajouté.

Selon le premier secrétaire du Bureau du commerce du Vietnam en Malaisie, Tran Le Dung, la Malaisie se classe au 10e rang sur 139 pays investissant au Vietnam. Avec 70% des produits agricoles importés, la Malaisie est un marché prometteur pour le Vietnam.

Le conseiller commercial Nguyen Phu Cuong s'est engagé à mettre en relation les investisseurs malaisiens avec des projets à Can Tho. -VNA