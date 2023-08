Hanoi (VNA) - Dans l’esprit « La jeunesse vietnamienne avance ensemble vers l’avenir », les 120 délégués du Camp d'été du Vietnam 2023, qui a réuni de jeunes Vietnamiens exceptionnels vivant dans de nombreux pays et territoires du monde entier, ont eu l’occasion de marcher ensemble sur le chemin de la découverte de leur Patrie.

Rassembler les élites vietnamiennes à l'étranger

Les délégués participant au Camp d'été du Vietnam 2023 du 18 juillet au 1er août partageaient la joie commune de découvrir leur pays natal et de retourner à leurs racines.

Les jeunes d'outre-mer visitent la province de Nghê An (Centre). Photo : VNA

Ces jeunes sont également la fierté de la communauté vietnamienne dans les pays étrangers, avec de remarquables réalisations dans les domaines de l’éducation, du sport et des activités communautaires, pour lesquels le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam leur a décerné des satisfécits d’honneur.

Parmi eux, Duong Quang Minh a remporté le 2e prix en Taekwondo en Europe et de nombreux premiers prix en République tchèque.

Hà Duong Hai My, étudiante à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie, en Pologne, a obtenu d’excellents résultats scolaires en 2021 - 2022 et a activement participé à des activités de soutien à l’intégration des Vietnamiens et à la promotion de la culture vietnamienne en Pologne.

Nguyên Xuân Hiêu a remporté le premier prix en mathématiques dans les régions de Kosice et de l’Est de la Slovaquie.Tandis que Trân Hà Phuong est passionnée par l’enseignement gratuit de l’anglais et du vietnamien pour les Viêt kiêu au Laos, Lê Nguyên Tùng Chi participe activement à des activités caritatives et communautaires en Malaisie. En particulier, pendant la période de pandémie de Covid-19, Tùng Chi a également été assistante pour des cours de vietnamien et d’anglais en ligne gratuits pour les élèves du primaire à Hô Chi Minh-Ville.

Ayant vécu en Malaisie depuis l’âge de huit ans et accompagnant souvent sa mère pour enseigner le vietnamien aux Viêt kiêu dans ce pays, Tùng Chi comprend l’importance de préserver la langue maternelle, ainsi que les besoins et les souhaits ardents de préserver la langue vietnamienne pour les enfants de ses compatriotes à l’étranger.

Participer au Camp d'été du Vietnam 2023 cette année est une opportunité pour la jeune fille de suivre l’esprit de s’orienter vers la patrie et de renforcer sa confiance en voyant le développement croissant du pays. Actuellement étudiante en finance à l’Université de New York (États-Unis), elle espère qu’après l’obtention de son diplôme, elle aura de nombreuses opportunités de contribuer à son pays.

Des expériences uniques dans le pays natal

Pendant le voyage estival au Vietnam, les jeunes d’outre-mer ont pu vivre de nombreuses expériences nouvelles comme écouter le chant Xoan de Phu Tho, faire du kayak à Ninh Binh (au Nord) et découvrir des buffles qui sont étroitement liés à la campagne vietnamienne.

Un numéro artistique présenté par les jeunes d'outre-mer lors la cérémonie de clôture du Camp d'été 2023. Photo : VNA

Pour Luu Nguyên Anh, les activités pratiques dans la province de Ninh Binh l’ont aidé à comprendre l’histoire du Vietnam. Il est également très fier de ce que les générations précédentes ont préservé pour les générations suivantes.

Dans une atmosphère solennelle, le jeune homme revenant des États-Unis et ses camarades ont rendu hommage aux héros nationaux des trois dynasties du Roi Dinh Tiên Hoàng, du Roi Lê Dai Hành et du Roi Ly Công Uân qui ont contribué à ériger et à protéger le pays. Il a également visité et découvert certains sites historiques, culturels et pittoresques de Ninh Binh tels que l’ancienne capitale Hoa Lu, la grotte d’Am Tiên et la zone touristique écologique de Tràng An.

Nguyên Anh partage : « Quand je retournerai aux États-Unis, j’inviterai mes amis à Tràng An pour profiter de la beauté des montagnes et des rivières. »

De retour de Roumanie, le jeune homme Trân Ngoc Sang a partagé son impression lorsqu’il a eu l’occasion de pagayer pour la première fois en kayak dans le complexe paysager de Tràng An. Il a exprimé son enthousiasme pour l’excursion à Tràng An : « Je n’ai jamais eu l’occasion de participer à une telle activité. C’est la première fois que je vois des sarcelles et que je pagaye avec mes amis, c’est très amusant ».

Vivant au Laos, les délégués Minh Anh et Gia Hung ont exprimé leurs sentiments lorsqu’ils ont posé les pieds sur la terre ancestrale du Vietnam pour visiter le Temple des Rois Hùng et écouter le chant Xoan. « Le voyage, bien qu’il soit fatigant, nous rend heureux, car nous avons eu l’occasion de découvrir des traits culturels uniques de notre peuple », ont-ils partagé.

Le patrimoine culturel mondial de la citadelle de la dynastie Hô est également une destination historique intéressante dans le voyage des délégués à Thanh Hoa (au Centre). Ici, ils ont visité la salle d’exposition des objets de la dynastie Hô, ont été captivés par l’étude des techniques d’exploitation, de sculpture de pierre, de construction de la citadelle unique à travers des documents, des objets, et ont admiré les valeurs exceptionnelles des héritages de l’époque de la dynastie Hô.

Dans la province de Nghê An (Centre), de nombreux délégués ont exprimé leur émotion lors de leur première visite au site national spécial de Kim Liên, touchés par la simplicité, la modestie et la chaleur de la maison, du paysage et des jardins de la terre natale de l’Oncle Hô.

Tisser des liens d’amitié avec des compatriotes vietnamiens

Se rencontrer et devenir proches grâce au Camp d’été au Vietnam, les délégués Nguyên Lê My Linh d’Espagne et Dô Thanh An de Hongrie ont estimé que le programme a créé un pont d’amitié pour les jeunes Vietnamiens à l'étranger.

My Linh est allée en Espagne depuis son plus jeune âge. Sa famille continue de parler le vietnamien pour être connectée avec la patrie. « J’espère qu’à travers le camp d’été, je trouverai de nouveaux amis proches dans différents pays, car nous partageons la même origine, nous pourrons mieux nous comprendre ».

Âgé de vingt ans, originaire des États-Unis, Luu Nguyen Anh a pu pour la première fois visiter la ville natale de l'oncle Ho, qui est aussi sa ville natale paternelle. De retour à mon village, je vous dirai fièrement que l'Oncle Ho - Leader de la Libération Nationale du Vietnam a une vie simple comme beaucoup d'autres personnes.

Pour Trân Nhât Tuong Vy en Slovaquie et Trân Hà My en Allemagne, le voyage estival au Vietnam leur a également permis de mieux comprendre l’histoire, la culture et les paysages de leur pays natal. Les deux jeunes filles ont déclaré qu’une fois de retour dans leur pays d’accueil, elles présenteraient le Vietnam à leurs amis.

Les liens entre les jeunes Viêt kiêu sont d’autant plus renforcés lorsqu’ils collectent des fonds pour remettre un montant de 20 millions de dôngs, ainsi que des objets d’une valeur de 1,25 million de dôngs aux enfants du Village SOS de Thanh Hoa.

Ils y ont passé des moments chaleureux et rencontré des enfants en difficulté, tout en vivant des moments joyeux et en participant à de nombreuses activités traditionnelles et jeux folkloriques au musée de la province de Thanh Hoa, tels que l’utilisation d’un pilon pour moudre le riz, d’un pilon en pierre pour moudre le maïs, jeu de la balançoire, du trampoline et de la danse.

Récemment, à Hà Tinh (Centre), les délégués ont offert de l’encens pour rendre hommage aux jeunes volontaires de tout le pays et 10 jeunes femmes volontaires décédées au carrefour de Dông Lôc.

À cette occasion, les délégués ont remis 40 cadeaux d’une valeur de 40 millions de dongs aux familles des jeunes femmes volontaires, des martyrs et des invalides de guerre du district de Can Lôc et 10 millions de dongs à l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine de Hà Tinh.

Accompagnant les jeunes Viêt kiêu dans leur voyage, Vu Thanh Huyên, cheffe adjoint du Département de l’information et de la culture, du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger (ministère des Affaires étrangères) a affirmé que toutes les destinations du voyage laisseraient une empreinte indélébile dans le cœur des jeunes Viêt kiêu.

Selon Vu Thanh Huyên, les souvenirs profonds liés au Vietnam ne renforcent pas seulement l’amour pour la patrie chez chaque jeune, mais ils font également de chacun d’eux un pont, contribuant à promouvoir de bonnes relations entre le Vietnam et les pays du monde entier.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, a estimé qu'à l'avenir, les enfants seront les successeurs de leurs grands-parents et parents, continuant à travailler, à pratiquer, à s'efforcer de construire leur propre carrière, et en même temps maintenir leur attachement à la Patrie du Vietnam. Dans leurs capacités, ils apporteront des contributions concrètes à l'édification de la Patrie pour qu'il devienne plus riche et plus fort. C'est également le message du Comité d'État sur les Vietnamiens d'outre-mer lorsque le thème du camp d'été de cette année est "La jeunesse vietnamienne accompagne vers l'avenir".

Après de 16 jours pleins de souvenir, le camp d'été pour les jeunes Vietnamiens d’outre-mer 2023 est terminé, mais les souvenirs sur un voyage significatif et d'un enthousiasme juvénile ne s'effaceront jamais dans le cœur des jeunes Vietnamiens d'outre-mer. Cette activité a créé un lien entre les jeunes expatriés entre eux et avec la culture, l'histoire, la nature et le peuple du Vietnam.

Organisé pour la première fois en 2004, le Camp d’été du Vietnam a amené des milliers de jeunes Vietnamiens exceptionnels vivant à l'étranger âgés de 16 à 24 ans à visiter leur pays natal. – VNA