Hanoï (VNA) – Dans le cadre de l’enquête sur la mort de 39 Vietnamiens dans un camion frigorifique près de Londres, au Royaume-Uni, la police britannique a annoncé le 24 novembre qu’un homme de 23 ans vivant en Irlande du Nord avait été inculpé pour trafic d'êtres humains.

Dans un communiqué, la police britannique a précisé que Christopher Kennedy avait été arrêté le 22 novembre. Inculpé en outre de "complot pour organiser le voyage de personnes en vue d'exploitation et de violation des lois sur l'immigration", il sera présenté à la justice ce lundi dans l'Essex, dans le sud-est du Royaume-Uni.

Les cadavres de 31 hommes et 8 femmes avaient été retrouvés le 23 octobre à bord d'un container dans la zone industrielle de Grays, à l'est de Londres. Le container provenait du port belge de Zeebruges. Le conducteur du camion, Mo Robinson, 25 ans, lui aussi d'Irlande du Nord, est accusé de 39 meurtres, trafic d'êtres humains, aide à l'immigration illégale et blanchiment. Il doit comparaître devant la cour criminelle de Londres le 25 novembre.

Un autre Nord-Irlandais, Eamonn Harrison, avait été arrêté à Dublin. L'homme de 22 ans, originaire de Newry, est visé par une procédure d'extradition pour les mêmes chefs d'accusation.-VNA