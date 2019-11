Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung (2e à partir de la droite) rencontre la sous-secrétaire d'État parlementaire à l'Immigration, Seema Kennedy. Photo: VNA



Londres (VNA) – Durant son séjour de travail au Royaume-Uni sur la mort de 39 personnes découverte dans un camion frigorifique près de Londres, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a rencontré de nombreux responsables britanniques.

Le 5 novembre, le vice-ministre To Anh Dung a travaillé avec la sous-secrétaire d'État parlementaire britannique chargée de l'Asie et du Pacifique, Heather Wheeler, la sous-secrétaire d'État parlementaire à l'Immigration, Seema Kennedy, la juge Caroline Beasley-Murray et Menna Rawlings, directrice générale des questions économiques et mondiales du Bureau britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Le Vietnam continuera à collaborer étroitement avec les organes compétents britanniques pour identifier les victimes dans les meilleurs délais, a déclaré To Anh Dung.

Il a demandé à la partie britannique de soutenir la partie vietnamienne dans la protection de ses citoyens en cas de nécessité, de sanctionner sévèrement les responsables de cette affaire ainsi que d’intensifier la coopération bilatérale dans la lutte contre les réseaux criminels dans l'immigration illégale.

Le 4 novembre, le vice-ministre To Anh Dung a eu des séances de travail avec des représentants du ministère britannique de l’Intérieur et de la police de l’Essex où avaient été découverts le 23 octobre les corps de 39 personnes dans un camion frigorifique. Il a également signé le registre de condoléances et déposé des fleurs en mémoire des victimes.

Il a demandé à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni de continuer de coopérer étroitement avec les autorités locales et de préparer des mesures de protection du citoyen en cas de nécessité. -VNA