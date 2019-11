Le 23 octobre, 39 personnes avaient été retrouvées mortes dans un camion frigorifique au nord-est de Londres. Photo : AFP



Hanoï (VNA) – Selon l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, le 1er novembre, la police du comté d’Essex a annoncé que des Vietnamiens, dont l’identité n’était pas encore déterminée, pourraient figurer parmi les 39 personnes retrouvées mortes dans un camion frigorifique au nord-est de Londres.



“Il s’agit d’une grave tragédie humanitaire”, a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, exprimant sa grande tristesse avant d’adresser ses profondes condoléances aux familles des victimes.



Dès les premiers temps, le ministère des Affaires étrangères a demandé au Département consulaire et à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni de travailler directement avec les organes compétents et des localités des deux pays, de fournir des informations recueillies au Vietnam pour assister le processus d’identification des victimes, d’ouvrir des lignes d’urgence pour recueillir des informations et de préparer des mesures de protection consulaire au cas où des Vietnamiens figureraient parmi les victimes, a-t-elle indiqué.



Selon la porte-parole Le Thi Thu Hang, l’ambassade du Vietnam a envoyé les résultats de l’identification de victimes par la police britannique aux organes compétents vietnamiens pour un examen croisé. Actuellement, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la police britannique collaborent activement dans l’identification des victimes présumées vietnamiennes pour pouvoir annoncer rapidement des informations.



Le Vietnam dénonce fermement le trafic d’êtres humains, le considérant comme un grave crime passible de sanctions sévères, a-t-elle affirmé, appelant les pays dans la région et dans le monde à renforcer leur coopération dans la prévention et la lutte contre le trafic d’êtres humains, afin d’éviter les tragédies douloureuses similaires.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a adressé ses remerciements au gouvernement, aux organes compétents et aux localités concernées du Royaume-Uni pour leur efforts et leur coopération étroite avec les organes compétents vietnamiens ces derniers temps. Elle a déclaré espérer que la partie britannique pourrait accomplir rapidement l’enquête et punir sévèrement les responsables de cette tragédie. -VNA