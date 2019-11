Les corps de 39 migrants avaient été découverts dans la nuit du 22 au 23 octobre dans un camion frigorifique près de Londres. Photo : AFP



Londres (VNA) – Dans un communiqué le 1er novembre, la police du comté d’Essex a annoncé penser que les 39 personnes retrouvées mortes dans un camion frigorifique près de Londres, étaient de nationalité vietnamienne.



"Nous croyons que les victimes sont des Vietnamiens et nous sommes en contact avec le gouvernement vietnamien", a déclaré la police de l'Essex.



"Nous sommes en contact direct avec un certain nombre de familles au Vietnam et au Royaume-Uni, et nous pensons avoir identifié les familles de certaines des victimes dont le voyage s'est terminé tragiquement sur nos côtes", a ajouté la police, expliquant que le processus d'identification est toujours en cours et que l'identité des victimes ne peut pas encore être révélée.



Les enquêteurs appellent toute personne susceptible d'avoir des informations sur l'identité des victimes de se manifester.



Les policiers espèrent aussi entendre Ronan Hughes, 40 ans, et son frère Christopher, 34 ans, originaires d'Irlande du Nord, et recherchés depuis mardi.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) après le communiqué de la police britannique, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Tran Ngoc An, a exprimé sa satisfaction et adressé ses profondes et sincères condoléances aux proches des victimes.



Il a indiqué qu’il avait rencontré le 1er novembre la ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, et que l’ambassade du Vietnam continuerait de travailler dans les prochains jours avec les organes compétents britanniques sur cette affaire.



L’ambassade du Vietnam a fondé un groupe de travail spécial pour suivre l’affaire, a-t-il fait savoir, ajoutant que sa ligne d’urgence au numéro 447713181501 avait reçu à ce jour environ 300 appels depuis le Vietnam et l’étranger pour fournir des informations et demander de l’aide pour rechercher des proches portés disparus, sans compter les appels à la ligne au service de la protection du citoyen du Département consulaire, ministère vietnamien des Affaires étrangères, au 84981848484. - VNA