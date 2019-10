Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a eu le 29 octobre une conversation téléphonique avec la Sous-secrétaire d'Etat parlementaire britannique chargée de l'Asie et du Pacifique, Heather Wheeler. Durant leur conversation, ils ont exprimé leur stupéfaction devant la découverte de 39 corps à l’arrière d’un camion frigorifique dans la zone industrielle de Waterglade, dans l'Essex, près de Londres, le 23 octobre dernier.



Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a affirmé la profonde sympathie et les condoléances du gouvernement et des habitants vietnamiens aux familles des victimes, quelles que soient leurs nationalités. Il a remercié les organes britanniques compétents pour leurs assistances et leurs efforts afin d’accélérer les procédures d’expertise des victimes, ainsi que pour leur coordination des informations avec le Vietnam. Il a demandé à la partie britannique d’assister le Vietnam dans la prise des mesures de protection du citoyen au cas où des Vietnamiens figureraient parmi les victimes.



Mme Heather Wheeler a affirmé que la partie britannique faisait de son mieux pour identifier les victimes et était prête à collaborer étroitement avec les parties concernées pour achever rapidement ce processus.



Les deux parties ont affirmé qu’elles continueraient de coopérer étroitement, en dénonçant fermement le trafic d’êtres humains. Elles ont affirmé leur détermination de lutter contre la criminalité organisée transnationale liée au trafic illicite de migrants. Elles ont été unanimes à appeler la communauté internationale à renforcer la coopération pour la combattre.-VNA