Phnom Penh (VNA) - Lors d’une récente rencontre entre le ministre cambodgien du Commerce Pan Sorasak et le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères Pahala Nugraha Mansury à Phnom Penh, le Cambodge et l'Indonésie ont discuté du renforcement de la coopération dans le commerce de riz Selon le ministère cambodgien du Commerce, l’Indonésie compte acheter 125 000 tonnes de riz du Cambodge.En outre, les deux parties ont également convenu de réviser un protocole d'accord sur le commerce du riz entre les deux pays pour un volume de 250 000 tonnes par an sur une période de quatre ans. Le ministre cambodgien du Commerce Pan Sorasak a également appelé les investisseurs indonésiens à investir dans des rizeries conformes aux normes d'exportation vers les marchés internationaux.Plus tôt, le 15 août, lors d'une rencontre avec Dith Tina, ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères Pahala Nugraha Mansury avait déclaré que l'Indonésie devait chercher plus de marchés d'importation de riz, dont le Cambodge, pour assurer sa sécurité alimentaire.-VNA