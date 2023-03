Une cafétéria de Trung Nguyên E Coffee. Photo: Trung Nguyên Legend

Séoul (VNA) - Le groupe vietnamien Trung Nguyên Legend a officiellement ouvert mardi 28 mars son bureau de représentation dans l'arronbdissement de Gangnam à Séoul, en République de Corée.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tung, a souligné le développement approfondi de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment le rôle crucial des activités de commerce et d’investissement des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

Il a déclaré que des entreprises comme Trung Nguyên Legend servaient de passerelle entre les deux pays en matière de relations commerciales et culturelles. L’ouverture d’un bureau de Trung Nguyên Legend à Séoul est une preuve des étroites relations d’amitié et de coopération entre les deux nations, a-t-il dit.

Ces 10 dernières années, Trung Nguyên Legend était présent en République de Corée et a fait la promotion du café vietnamien, a indiqué sa directrice générale adjointe, Mme Huynh Vang Cam Tu.

Jusqu’à présent, G7 de Trung Nguyên Legend a figuré dans le top cinq marques de café préférées et les plus achetées sur les canaux en ligne, selon le rapport de Nielsen en 2020. Les produits de café G7 tels que G7 3in1, G7 pure black, G7 Cappuccino... apparaissent de manière complète et forte dans de principaux systèmes commerciaux en République de Corée, tels que Coupang - le plus grand acteur du commerce en ligne de ce pays -, Lotte Mart, Homeplus, Emart, la chaîne de supermarchés Hanaromart...

Selon Mme Cam Tu, l’ouverture d’un bureau de représentation en République de Corée marque la prochaine étape de développement fort de la grande marque de café vietnamienne en République de Corée, continuant à réaliser son voyage de promotion dans le monde des grains de café Robusta de Buon Ma Thuot.

En choisissant Gangnam, situé dans le centre de Séoul, comme deuxième marché pour ouvrir un bureau de représentation après le marché chinois, Trung Nguyên cherche à créer une position solide pour continuer à mettre en œuvre ses activités de promotion, élever sa marque et la valeur culturelle du café vietnamien sur la scène internationale. –VNA