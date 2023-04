Photo : VNA

Ca Mau, 7 avril (VNA) - La province de Ca Mau (Sud) s'efforce d'atteindre un taux de croissance moyen des exportations de 5 à 6 % par an au cours de la période 2021-2030 et un chiffre d'affaires à l'exportation de 1,73 milliard de dollars d'ici 2030.Sur ce total, 1,6 milliard de dollars proviendront de l'exportation de produits aquatiques, 100 millions de dollars des engrais et 30 millions de dollars des produits agro-forestiers, des vêtements et textiles et autres.Il s'agit d'un objectif précis défini dans un plan d'action visant à mettre en œuvre la stratégie d'importation et d'exportation de marchandises de la province d'ici 2030, récemment publié par le Comité populaire provincial.Dans le plan, le comité oriente l'importation et l'exportation de biens vers le développement durable, améliorer la productivité, l'efficacité et la compétitivité des entreprises et des produits et s'intégrer activement dans l'économie mondiale.L'accent sera mis sur l'intensification de la transformation et de l'exportation des produits clés à haute valeur ajoutée, la dynamisation des exportations par les circuits officiels, le développement des marques de la province et l'amélioration de la qualité des ressources humaines au service des demandes d'exportation.Ca Mau se concentrera sur le développement de la production pour créer un approvisionnement durable pour l'exportation, le renforcement de la gestion de l'État dans l'organisation des activités d'import-export, la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources pour l'exportation, la modernisation des entrepôts et la recherche de moyens de réduire les coûts logistiques.Il intensifiera également la connectivité et le partage d'informations entre les localités, formera des zones de production concentrées et soutiendra les entreprises dans la recherche et l'expansion de leurs marchés.Cette année, Ca Mau s'est fixé pour objectif de générer 1,3 milliard de dollars d'exportations et de continuer à dominer le pays en termes d'exportations de produits aquatiques. - VNA