Le centre ville de Ca Mau . Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Ca Mau (Sud) Huynh Quoc Viet a exhorté les responsables locaux des services et secteurs et les présidents des comités populaires des districts et des villes à se concentrer sur la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique après les vacances du Têt traditionnel.

Huynh Quoc Viet leur a demandé à mener de manière sérieuse et efficace les missions assignées dans le Programme d'action No 01/CTr-UBND sur le Plan de développement socio-économique et les prévisions du budget de l'Etat en 2022, et les principales solutions pour améliorer l'environnement d'investissement et la compétitivité cette année.



Les unités concernées doivent mettre en œuvre de manière drastique le Plan d'investissement public 2022, de compléter d'urgence les documents et procédures nécessaires pour organiser la sélection des entrepreneurs, de démarrer les projets au plus tard au début du deuxième trimestre et de décaisser le capital dans les premiers mois de ce trimestre.



Il a souligné l'importance de la libération des terres et de la réinstallation sur les grands projets.



Le président du Comité populaire provincial a encouragé le service du Plan et de l'Investissement à accélérer la planification de la province pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050. -VNA