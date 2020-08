La ville de Ca Mau. Photo: VNA



Ca Mau (VNA) - La situation socio-économique de la province méridionale de Ca Mau se redresse, et de nombreux objectifs majeurs ont été atteints, selon le président du Comité populaire provincial Nguyen Tien Hai.



Au cours des sept premiers mois, la production de produits aquatiques de la province a atteint 343.500 tonnes, soit une hausse de 2,7% en glissement annuel, dont 115.000 tonnes de crevettes, +5%. Rien qu'en juillet, la production de crevettes a été de 50.500 tonnes, soit une hausse de 1% par rapport au mois précédent.



L'indice de la production industrielle a augmenté de 1,6%, tandis que les revenus totaux des ventes au détail et des services ont légèrement augmenté de 1,1% à plus de 4.800 milliards de dongs (208 millions de dollars). La valeur des exportations a cru de 1,9% en glissement mensuel à 85 millions de dollars en juillet.



Les recettes budgétaires ont également augmenté de 14% en glissement annuel, a ajouté Nguyen Tien Hai. Cependant, la situation de production dans certains domaines est encore difficile.



Pour atteindre les objectifs fixés pour cette année, le Comité populaire a appelé à un effort accru de la part des Services et secteurs, des comités populaires des districts de la ville, notamment dans le décaissement des investissements publics, en se concentrant sur les infrastructures au service de la réponse aux catastrophes naturelles, les grands projets et ceux qui utilisent les aides publiques au développement (APD) et les prêts préférentiels.



Au cours des derniers mois de cette année, Ca Mau poursuivra la restructuration agricole associée au programme cible national sur l'édification de la Nouvelle ruralité.



Le Comité populaire provincial observera également sérieusement les instructions sur la prévention et le contrôle du COVID-19, a déclaré Hai. -VNA