Élevage de crevettes dans la province de Ca Mau . Photo : VNA

Ca Mau (VNA) - Actuellement, la province de Ca Mau (dans le delta du Mékong) compte plus de 300.000 hectares consacrés à l'aquaculture. Les crevettes sont ses principales espèces d'élevage.

Selon de nombreux experts, si les éleveurs n'appliquent pas de bonnes mesures pour protéger l'environnement, cela entraînera une pollution de l'eau qui pénalisera les activités de production dans les zones d'aquaculture.

Pour résoudre rapidement ce problème, le Comité populaire de la province de Ca Mau vient de publier des règlements sur les activités de dragage des étangs et des lagunes aquacoles. Selon Le Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, cette décision entrera en vigueur le 24 juillet, précise clairement les responsabilités des agences de gestion publiques, des organisations, des foyers et des individus dans les activités de protection de l'environnement. Cela contribuera ainsi à l'amélioration de la production aquacole associée à la protection de l'environnement.

Le Comité populaire provincial a confié au Service provincial de l'agriculture et du développement rural la mission de se coordonner avec les services, branches et unités concernés pour sensibiliser les éleveurs aux techniques aquacoles, connaissances juridiques et au respect des règlements sur l'aquaculture.

Ledit Service dirige des forces de gestion et d'inspection spécialisées sur l'aquaculture et la protection des forêts pour prévenir, détecter rapidement et traiter strictement les actes de rejet de déchets causant la pollution de l'environnement. -VNA