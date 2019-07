Planter les mangoves pour protéger les côtes.



Ca Mau (VNA) - Une campagne de plantation de mangroves et de protection des côtes de certaines provinces du delta du Mékong a été lancée ce samedi dans la province de Cà Mau.



L’événement était organisée par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et le comité populaire de la province de Cà Mau. Présent, Nguyên Hoàng Hiêp, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré:



“C’est l’occasion pour les autorités et la population des provinces côtières du delta du mékong et pour nous tous de prendre consience de l’importance de la protection des mangroves et des côtes. Je souhaite que cette activité soit reprise dans toutes les localités littorales du pays.”



Après la cérémonie, tous les délégués ont participé à la plantation de mangroves dans la commune de Khanh Binh Tây, rattachée à la province de Cà Mau. -VOV/VNA