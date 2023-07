Hanoi (VNA) – Le Centre pour une pêche responsable (TCRS) des États-Unis et le Shhrimp Summit 2023 ont effectué le 27 juillet une enquête sur le terrain dans la zone de pépinière, d’aquaculture et de transformation des produits aquatiques (crevettes) dans la province de Cà Mau (Sud).

Le vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, Lê Van Su (à gauche), reçoit le président du TCRS. Photo: Ca Mau Online

Leur délégation comprenait de nombreux scientifiques, acheteurs étrangers, experts, grands producteurs de crevettes dans le monde, entreprises, organismes de certification, et partenaires importants.

Il s’agissait d’une excellente occasion pour Cà Mau de promouvoir l’industrie de la crevette et d’augmenter ses exportations de crevettes vers le marché américain.

Selon les dirigeants locaux, Cà Mau souhaite que les experts, acheteurs et amis étrangers partagent leurs avancées scientifiques dans la production de semences et d’aliments pour les crevettes, et la gestion de l’environnement, des maladies et des ressources en eau, ainsi que leurs nouvelles technologies et technologies intelligentes liées à l’élevage de crevettes, les tendances et les demandes du marché, et les opportunités de coopération dans la recherche et les liens commerciaux des produits de la crevette.

La délégation a visité le complexe high-tech de la compagnie Vietnam-Australie dans le district de Ngoc Hiên, la zone d’élevage de crevettes certifiée de la SARL de Minh Phu et le modèle d’élevage de crevettes du pêcheur Ung Van Diên dans le village de Tam Hiêp, ville de Rach Goc, district de Ngoc Hiên.

Elle s’est également rendu à la zone touristique de Cà Mau Cape et a participé à des activités de reboisement.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Cà Mau, Lê Van Su, avec des conditions naturelles favorables et un système d’usines de transformation modernes utilisant une technologie de pointe, Cà Mau est la localité leader du pays en termes d’élevage et de transformation et d’exportation de crevettes.

Orientée vers le développement durable, elle s’est concentrée sur le développement de l’élevage biologique de crevettes certifié par les organisations étrangères prestigieuses.

L’accueil et la collaboration avec la délégation d’experts et d’acheteurs du Shrimp Summit 2023 étaient une très bonne occasion pour Cà Mau de présenter et de promouvoir son potentiel et ses atouts dans le développement de l’industrie de la crevette.

Il s’agit d’une opportunité pour ses entreprises de transformation et d’exportation de produits aquatiques de mener des activités de promotion commerciale dans leurs zones de production et leurs installations de transformation auprès de nombreux gros acheteurs étrangers.

Auparavant, du 24 au 26 juillet à Hô Chi Minh-Ville, des experts et des entreprises de la crevette s’étaient réunis au Shrimp Summit 2023 pour rechercher des mesures pour relever les défis auxquels est confronté le secteur de la crevette en Asie et dans le monde, en garantissant la durabilité et la résilience au changement climatique du secteur.

La délégation de la province de Cà Mau conduite par le vice-président du comité populaire provincial, Lê Van Su, y a assisté.

Le 28 juillet, la délégation a visité un certain nombre d’usines de transformation de fruits de mer dans la ville de Cà Mau et a rencontré les entreprises de transformation et d’exportation de produits aquatiques de la province. – NDEL/VNA