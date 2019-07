Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le journal singapourien Business Times a publié le 1 er juillet un article intitulé "Le Vietnam: un exemple réussi du processus de transition et de développement" qui analyse les tâches à réaliser pour réussir dans le domaine des technologies, dont le Vietnam est considéré comme un cas typique.

Selon l'article, le gouvernement vietnamien a reconnu le potentiel et les avantages d'investir dans les technologies et est actuellement à la tête dans le développement numérique dans la région. De nouveaux parcs de haute technologie ont été créés dans des localités telles que Hanoi et Ho Chi Minh-Ville ..., tandis que les avantages de l'enseignement des technologies de l'information dans les écoles ont commencé à produire des résultats.

L'article a indiqué que beaucoup de grandes entreprises technologiques transféreraient leurs chaînes de production au Vietnam et effectueraient des investissements à long terme lorsqu'elles verront le potentiel du personnel de haute technologie. Les petites entreprises investissent principalement dans des start-up, notamment dans les domaines des services en ligne et de la technologie financière (Fintech).

Avec l'avantage d’une population abondante et de la main-d'œuvre qualifiée, au lieu de concurrencer directement avec le Singapour pour devenir un pôle technologique régional, le Vietnam peut décider de devenir une alternative. Investir dans les infrastructures et favoriser les conditions d’affaires sont des facteurs essentiels pour que le Vietnam puisse exploiter ce potentiel, a affirmé l’article.

Il a cité les signes évidents de la transition dynamique du Vietnam, dont la construction d'infrastructures à la production à valeur ajoutée, le nombre croissant de projets immobiliers et de logements mixtes... Cette réussite économique s'explique par des politiques à améliorer l’environnement d’investissements, d'attirer des investissements directs étrangers à long terme et investir dans la technologie. -VNA