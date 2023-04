Dak Lak (VNA) - Le Comité populaire de la province de Dak Lak a récemment publié un plan visant à améliorer l’infrastructure des clusters industriels et à établir un centre logistique et industriel de haute technologie associé à la recherche sur la technologie biologique et la transformation agroforestière dans la ville de Buôn Ma Thuôt d’ici 2025.

Vue aérienne de la ville de Buôn Ma Thuôt Photo : VNA

Dans le cadre du plan, la province des Hauts Plateaux du Centre achèvera l’infrastructure technique des pôles industriels de Tan An 1 et Tan An 2, les transformant en zones écologiques à haute valeur de production industrielle.

Elle mettra également en place le cluster industriel de Hoa Xuan et attirera des investisseurs expérimentés et financièrement solides pour construire des infrastructures synchrones ainsi que des projets de haute technologie dans ce cluster.

Le comité populaire provincial a demandé aux ministères et organismes de déterminer leur rôle et leur responsabilité dans l’exécution des tâches du plan en vue de son achèvement et de son succès.

Le cluster industriel de Tan An 1. Photo : baodaklak.vn

Le président du Comité populaire municipal, Vu Van Hung, a déclaré que le plan visait à concrétiser la conclusion du Politburo, la résolution du gouvernement sur la construction et le développement de la ville de Buôn Ma Thuôt en une zone urbaine centrale des Hauts Plateaux du Centre, et la résolution de l’Assemblée nationale sur le pilotage de plusieurs mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Buôn Ma Thuôt.

Ce plan est basé sur le programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la conclusion du Politburo sur le développement de la ville de Buôn Ma Thuôt jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045, le plan directeur sur le système de centre logistique national jusqu’en 2020 avec une vision jusqu’en 2030, et le plan de développement des services logistiques pour la période 2021-2025 de la province de Dak Lak. – VNA