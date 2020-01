Hanoi (VNA) – La Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BRS), opérateur de la raffineriep de Dung Quât, a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 102.823 milliards de dôngs (plus de 4,4 milliards de dollars) en 2019.

BSR prévoit de procéder à l'entretien systématique de la raffinerie de Dung Quât du 12 juin au premier août 2020. Source : bsr.com.vn

La compagnie a versé au budget de l’Etat plus de 9.723 milliards de dôngs (plus de 420 millions de dollars) et affiché un bénéfice après impôt de plus de 2.756 milliards de dôngs (plus de 119 millions de dollars), a-t-elle indiqué dans ses états financiers consolidés du quatrième trimestre de 2019 publié lundi 20 janvier.Durant le quatrième trimestre de 2019, BRS a fait fonctionner la raffinerie de Dung Quât, implantée dans la zone économique de Dung Quât de la province centrale de Quang Ngai, de manière sûre, continue et efficace à 107% de sa capacité installée.Au quatrième trimestre, son revenu net s’est élevé à plus de 28.889 milliards de dôngs (plus de 1,2 milliard de dollars) et son bénéfice après impôt a augmenté de 163,62% par rapport à la même période de 2018 pour atteindre plus de 1.507 milliards de dôngs (plus de 65 millions de dollars).Ses capitaux propres ont atteint 33.936 milliards de dôngs (plus de 1,46 milliard de dollars) à la fin 2019 contre 31.377 milliards de dôngs (plus de 1,35 milliard de dollars) à la fin 2018. Le total de ses actifs était de 53.448 milliards de dôngs (près de 2,31 milliards de dollars) à la fin 2019. – VNA