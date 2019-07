De jeunes fonctionnaires vietnamiens participent au programme JDS 2018. Photo: JICA



Hanoi (VNA) – L’ambassade du Japon au Vietnam, l’Agence japonaisse de coopération internationale (JICA) et le ministère de l’Education et de la Formation ont rencontré le 24 juillet à Hanoi 63 jeunes fonctionnaires dans les organes publics qui se voient attribuer des bourses d’études du Programme JDS 2019 (Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship).

Il s’agit d’un programme d'études internationales initié par la JICA en 2000. Il a accueilli des milliers participants venus des pays du monde. En août prochain, 60 parmi 63 jeunes fonctionnaires partiront pour les études de niveau master au Japon tandis que trois autres suivront des études de niveau doctorat.

Le programme JDS, financées par le gouvernement japonais, sont destinées aux jeunes âgés de 24 à 39 ans et ayant au moins 2 ans de travail dans les organes publics et obtenant un score du TOEFL de 500 points. Les formations concernent les disciplines : droit, économie, administration d’affaires, agriculture et développement rural, technologies de l’information et politiques de l’environnement.

S’exprimant à cette occasion, le vice-ministre de l’Education et de la Formation, Lê Hai An, a déclaré qu’en mars dernier, après 19 ans de déploiement de ce programme, 537 Vietnamiens se sont vus attribuer cette bourse, dont 481 personnes sont rentrées au pays après avoir obtenu un master.

De leur retour, ces personnes ont contribué activement au développement socio-économique du pays, ainsi qu’à l’épanouissement des relations stratégiques Vietnam – Japon, a-t-il souligné.

Le programme JDS vise à perfectionner les ressources humaines pour répondre aux divers défis du développement auxquels les pays sont confrontés et à contribuer à la formation d'experts de haut niveau. -VNA