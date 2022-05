Hanoi (VNA) – En avril 2022, les transactions sur le marché des dérivés ont fortement augmenté par rapport au mois précédent. La liquidité totale pour l'ensemble du mois et la session moyenne ont augmenté de plus de 50% par rapport au mois précédent. Le nombre de comptes de négociation de produits dérivés a continué d'augmenter de 4,7 % d'un mois sur l'autre.

Photo d'illustration. Source: VOV

Dans le contexte de volatilité réduite du marché boursier, le marché des dérivés en avril 2022 a connu des mouvements plus excitants qu'au mois précédent. Plus précisément, le volume total des transactions sur les contrats à terme en avril a atteint 4.053.391 contrats pour une valeur nominale de 591.000 milliards de VND. En moyenne, le volume des transactions à terme au cours du mois a atteint 202.670 contrats/session, soit 56,68 % de plus que le mois précédent ; et la valeur moyenne des transactions était de 29,55 billions de VND, 53,15 % en un mois.L'indice VN30 a baissé de 5,53% par rapport au mois précédent et atteint 1.417,31 points en fin de mois. Pendant ce temps, le commerce des produits de contrats à terme VN30 a fortement augmenté avec un volume moyen des transactions de 202.601 contrats/session, ( 56,63 %) et une valeur moyenne des transactions en termes de contrats de 29.483 milliards de VND, ( 52,77 %).Les transactions des investisseurs étrangers en avril 2022 ont diminué par rapport à mars, représentant 2,53% du volume des transactions de l'ensemble du marché.Le nombre de comptes de produits dérivés a continué d'augmenter par rapport au mois précédent. Fin avril 2022, le nombre de comptes de trading de produits dérivés atteignait 973.155, en hausse de 4,7 % en un mois. – CPV/VNA