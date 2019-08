Hanoï (VNA) - Une équipe de film de Boundless Productions, société britannique de production télévisée, est venue récemment à Thua Thien-Hue pour promouvoir la culture et le tourisme de cette province du Centre.



L’équipe a réalisé aussi des métrages présentant le patrimoine culturel matériel et immatériel, dont la citadelle de Hue relevant du complexe de l’ancienne capitale Hue, reconnu par l’UNESCO patrimoine culturel mondial.



Boundless Productions est une agence de télévision très populaire au Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Son programme est diffusé sur des chaînes de télévision de renom telles que BBC, SKY LINE… Selon les prévisions, elle tournera dans 8 à 10 localités au Vietnam afin de promouvoir la culture et les magnifiques paysages du pays.



Il s’agit d’une bonne occasion de promouvoir l’image de Hue dans le monde, contribuant à attirer plus de touristes internationaux, d’Européens notamment. -CPV/VNA