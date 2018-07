Quang Ngai, 24 juillet (VNA)- Le marché immobilier de la province centrale de Quang Ngai a récemment connu une série de nouveaux projets, principalement dans la zone située le long des rives de la rivière Tra Khuc.



Selon certains économistes, la province de Quang Ngai est riche en potentiels de développement du tourisme, de l'économie maritime en raison de sa situation géographique stratégique au sein de la région Centre et du couloir économique Est - Ouest.

Aménagement de l'espace urbain le long de la rivière Tra Khuc.

Quang Ngai possède également des infrastructures de transport de qualité, reliées aux zones économiques et aux pays de la région par un bon réseau de routes, voies aériennes et fluviales. Actuellement, le port en eau profonde de Dung Quat peut recevoir des navires jusqu'à 100.000 tonnes - un atout important pour l'import-export de marchandises dans le pays et à l'étranger.

Dans le secteur de l'industrie, Quang Ngai dispose de la zone économique de Dung Quat, d'une superficie de plus de 45.000 hectares. C'est l'une des cinq zones économiques côtières auxquelles le gouvernement donne la priorité à l'investissement.



Au premier semestre 2018, l'investissement total à Quang Ngai a atteint 17.000 milliards de dongs, en hausse de 89,86% par rapport à la même période de l'année dernière.



Le nombre total de touristes à Quang Ngai en 2017 a atteint le chiffre de 810.000, dont 69.000 étrangers, soit 108% du plan annuel, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Les recettes touristiques ont atteint 710 milliards de dongs, +10% par rapport à 2016.



À la fin du deuxième trimestre de 2018, la croissance de la production brute (PIB) de Quang Ngai a été estimée à 9,23% par rapport à la même période de l'an dernier, le secteur industriel ayant progressé de 16,15%, celui des services de 7,14%.

Les plages de Binh Chau, My Khe, Sa Huynh sont célèbres pour leur beauté immaculée. Binh Chau, l'une des plus belles plages du Vietnam, et l'île de Ly Son sont les deux beaux sites susceptibles de recevoir de l'UNESCO le statut de «Géoparc mondial».



Pour la période de développement 2016-2020 avec vision à l'horizon 2030, Quang Ngai va axé son développement économique dans deux directions fondamentales: économie urbaine et économie maritime.



Quang Ngai concentre toutes ses ressources d'investissement dans l’aménagement de l'espace urbain.

Les projets clés pour le tourisme tels que la zone d'écotourisme de Van Tuong, le projet de l'île Ngoc, la zone de villégiature écologique d'Anh Van sur la plage de My Khe sont en cours de déploiement. Le lancement d'une série de projets clés permettra d'impulser le tourisme de Quang Ngai. - VNA