Hanoi (VNA) - Les amis internationaux qui ont été au Vietnam sont impressionnés par le pays, ses paysages magnifiques et sa gastronomie riche et diversifiée. En 2020, le Vietnam qui était un exemple brillant de la prévention et du contrôle de la pandémie COVID-19 et de l’humanisme dans les catastrophes naturelles, a laissé des marques inoubliables.

L'ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma. Photo : Journal Thoi Dai.

Ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma : "J'ai plus de chance que d'autres collègues en vivant et travaillant au Vietnam".

Je suis à Hanoï depuis plus d'un an et la plupart du temps, il y a eu la pandémie du COVID-19. En tant qu'étrangers, nous nous sentons tous très chanceux et en sécurité au Vietnam. Je peux sortir et travailler normalement. L'ambassade d'Inde a effectué de nombreux voyages d'affaires et des échanges entre les deux pays. La Journée internationale du yoga à Ha Long dans la province de Quang Ninh (au Nord-Est), dans la province de Phu Yên, de Khanh Hoa (au Centre) et à Vinh Phuc (au Nord) a attiré des milliers de personnes, ce que mes collègues dans d'autres pays ne pouvaient pas faire.

Le succès du Vietnam est dû à un certain nombre d'actions drastiques et précoces du gouvernement vietnamien. En outre, je suis impressionné par le fait que le partage d'informations transparentes du gouvernement vietnamien permet aux gens de se sentir à l'abri devant la pandémie.

Après avoir réussi à contrôler la pandémie, le Vietnam a activement partagé son expérience positive avec d'autres pays. Le Vietnam a également fait don de masques et d'autres équipements médicaux à des partenaires internationaux, dont l'Association de la Croix-Rouge indienne. Nous sommes très reconnaissants de cette action.

Le Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) est un événement très important pour le peuple vietnamien. Tous les membres dans la famille se réunissent. Les gens préparent des « bánh chưng » (gâteaux du Têt), achètent des fleurs de pêcher, des fleurs d'abricotier. Les rues sont joliment décorées. À l’occasion du Nouvel An, je souhaite au peuple vietnamien la chance et la bonne santé.

Inthaxay Soulideth, 3e secrétaire en charge de la section consulaire de l'Ambassade du Laos au Vietnam :

Inthaxay Soulideth, 3e secrétaire en charge de la section consulaire de l'Ambassade du Laos au Vietnam. Photo : Journal Thoi Dai.

Inthaxay Soulideth, souhaite au Vietnam un avenir radieux et prospère. L'une des choses que j'aime, c'est que le Têt est un moment où les gens se récupèrent après un an de travail assidu. Les rues sont joliment décorées avec beaucoup de fleurs. Les habitants de la ville retournent dans leur terre natale, où leurs familles les attendent pour un joyeux repas de retrouvailles à la fin de l'année.

À l’occasion du Nouvel An lunaire, j'espère que le peuple vietnamien aura une nouvelle année chaleureuse, heureuse, saine et chanceuse. Je souhaite au Vietnam un avenir radieux et prospère.

Alberto Salazar, représentant en chef de la presse cubaine Prensa Latina au Vietnam : "Le Vietnam est un pays très sûr".

J'ai la chance de profiter 4 fois de l'Ambiance du Têt traditionnel vietnamien. Comme chaque année, je passe toujours le Têt à Hanoi où je peux profiter de la tranquillité dans les rues de Hàng Ma, au lac de l’Ouest en contemplant des fleurs et profitant du Nouvel An vietnamien.

Alberto Salazar, représentant en chef de la presse cubaine Prensa Latina au Vietnam. Photo : Journal Thoi Dai.

Le Vietnam est un pays très sûr, un lieu où je peux me promener autour du lac de Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), dans le vieux quartier très tard dans la nuit, même à 2 ou 3 heures du matin sans me soucier de ce qui se passe. Plus particulièrement dans la situation compliquée de la pandémie de COVID-19, le Vietnam est toujours un pays sûr et c'est pourquoi je veux continuer à y vivre. -VNA/NDEL