Transformation de la noix de cajou . Photo: internet

Hanoï (VNA) – Entre janvier et septembre, les exportations de noix de cajou vietnamiennes sont estimées à 328.000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 20,9% en volume, mais une baisse de 5,5% en valeur.



Les Etats-Unis, la Chine et les Pays-Bas sont les trois grands débouchés de ce produit vietnamien, occupant respectivement 32,6%, 15,5% et 9,6% du total au cours des huit premiers mois de l’année.



En particulier, les exportations de la noix de cajou vietnamienne vers la Chine lors des huit premiers mois de l’année ont connu une forte hausse, de 35,4%, en raison des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Pour compenser la pénurie de graines importées des Etats-Unis, la Chine devrait augmenter ses importations de la noix de cajou vietnamienne. Cela pourrait entraîner une augmentation du cours. Les entreprises doivent améliorer la qualité de la noix de cajou pour répondre aux normes en matière de sécurité sanitaire des aliments et de résidus de substances interdites.



Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Vietnam a importé 1,28 million de tonnes de noix de cajou brute pour un montant de 1,66 milliard de dollars, soit une hausse de 32,2% en volume mais un recul de 15,1% en valeur. La Côte d’Ivoire est son premier marché à l’import. –VNA