Les exportations nationales des produits forestiers en forte hausse. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La valeur des exportations de produits forestiers durant les huit premiers mois a augmenté de 18,6% en glissement annuel pour atteindre 7,08 milliards de dollars, a annoncé le Département général de la Sylviculture du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Sur ce montant, les exportations de bois et produits dérivés ont atteint 6,66 milliards de dollars, selon ce département.

Les États-Unis, le Japon, l’Union européenne, la Chine et la République de Corée sont demeurés les cinq plus gros importateurs de produits forestiers vietnamiens, représentant près de 80% des exportations des produits forestiers du Vietnam.

En outre, le chiffre d'affaires total des importations de bois et de ses dérivés a atteint plus de 1,67 milliard de dollars, en hausse d'environ 14% par rapport à la même période de 2018. Donc, ce secteur a affiché un excédent commercial de plus de 5,4 milliards de dollars.

L’an dernier, les exportations de bois et produits forestiers ont rapporté 9,38 milliards de dollars au pays, représentant plus de 23% du chiffre d’affaires à l’export du secteur agricole. Avec ses exportations vers plus de 120 pays et territoires, le Vietnam devient le 5e exportateur mondial, le 2e en Asie et le 1er en Asie du Sud-Est en la matière. -VNA