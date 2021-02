Transformation de pangasius. Photo: VNA

Tien Giang (VNA) - La province de Tien Giang dans le delta du Mékong a connu de bons signes en matière d'exportation au début de 2021, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 270 millions de dollars, en hausse de 36% en glissement annuel.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Tran Van Dung, Tien Giang a expédié à l'étranger près de 9.300 tonnes de produits aquatiques transformés depuis le début de cette année, pour 18,5 millions de dollars, en hausse annuelle de plus de 29% en volume et d'environ 7% en valeur.

Une croissance significative a également été enregistrée dans les exportations de fruits et légumes, de riz, de cuir et de chaussures, de sacs à main et de plastiques.

Emballage de fruits du dragon. Photo: VNA

La localité fait des efforts pour porter le total de ses revenus d'exportation à 3,25 milliards de dollars cette année, a déclaré le responsable.

Tien Giang travaillera pour atteindre le double objectif de contenir la pandémie de COVID-19 et de stimuler le développement socio-économique, en se concentrant sur la production et l'exportation de produits agricoles et autres biens principaux.

La province a optimisé les opportunités générées par les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération tels que l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), dans un effort pour stimuler la production agricole et l’exportation .

Ces accords devraient également attirer plus de commandes dans les secteurs du textile-habillement, du cuir et de la chaussure, des fruits et légumes, et du riz.

Outre la réforme administrative, Tien Giang a amélioré l'environnement d’investissement, et a encouragé les entreprises à moderniser leurs équipements, améliorer la qualité de leurs produits et emballages, et à élargir le marché. -VNA