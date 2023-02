Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Foire internationale de l'ameublement et des objets de décoration du Vietnam (VIFA-EXPO 2023), qui aura lieu du 8 au 11 mars à Ho Chi Minh-Ville, a reçu près de plus de 3.000 inscriptions de clients nationaux et internationaux.



Organisé par la société par actions de traitement du bois Lien Minh, l’événement devrait réunir 612 entreprises, dont plus de 140 venues de 17 pays et territoires dans le monde tels que le Cambodge, la Chine, l’Allemagne, le Danemark, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Irlande, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, Taïwan (Chine), les États-Unis, le Royaume-Uni.

Il comprendra 2.410 stands couvrant 40.000 m², soit le triple de l’an dernier.

Outre la présentation de produits, l’exposition proposera des colloques sur les tendances d’importations des articles en bois, l’e-commerce transfrontalier, etc. -VNA