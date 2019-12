Une chaîne de transformation de produits en bois destinés à l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations nationales de bois et de produits dérivés ont dépassé 11 milliards de dollars cette année.

Selon Nguyên Quôc Khanh, président de l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville, le Vietnam est le premier exportateur de bois et de produits dérivés en Asie du Sud-Est, le deuxième en Asie et le cinquième mondial. Le pays pourra devenir le deuxième exportateur mondial d’ici cinq ans.

Dans la structure des produits agricoles exportés, le secteur forestier occupe une position de plus en plus importante, avec un rythme de croissance à deux chiffres au cours des ces 20 dernières années. En 2019, ce secteur a affiché une croissance annuelle de 18%, soit le taux le plus élevé parmi les secteurs économiques du Vietnam.

Avec des ressources actuelles, les exportations nationales de bois et de produits dérivés pourraient atteindre 20 milliards de dollars en 2025, a estimé Nguyen Quoc Khanh.

Le pays compte environ 3.500 entreprises de transformation du bois, 340 villages d’artisanat et un grand nombre d’ateliers familiaux produisant et commercialisant de l’ameublement. D’après les données du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, 5% des entreprises appartiennent à l’État, les 95% restantes au secteur privé, dont 16% possèdent des investissements étrangers. –VNA