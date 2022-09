Hanoi (VNA) – Le géant mondial de l’aéronautique Boeing promeut sa coopération avec des fournisseurs et des universités vietnamiens afin de jeter les bases d’une croissance industrielle à long terme, selon Michael Nguyên, directeur national de Boeing au Vietnam.

Boeing s'efforce d'accroître sa compétitivité dans un contexte de concurrence mondiale croissante. Photo: VnExpress



Boeing travaille avec sept fournisseurs au Vietnam, a-t-il déclaré lors du Forum de l’industrie aéronautique de Boeing qui s’est récemment tenu à Hanoi.Premier événement de ce type organisé par Boeing au Vietnam, le forum faisait partie de la collaboration de Boeing avec le Vietnam et de son engagement à soutenir l’industrie aéronautique du pays.Pour construire un Boeing 747, le constructeur aéronautique américain a besoin de six millions de pièces, qui sont recherchées auprès de fournisseurs du monde entier, a fait savoir Michael Nguyên.Boeing achète des pièces de rechange auprès de fournisseurs du monde entier. Nous constatons que le Vietnam est un marché potentiel où la main-d’œuvre et les experts travaillent dur et ont une grande capacité. Boeing veut suivre les voies de Samsung et d’Intel pour s’étendre au Vietnam, a-t-il indiqué.Selon Boeing, le secteur de l’aviation en Asie du Sud-Est connaîtra la croissance la plus rapide au monde. Au cours des 30 prochaines années, la région devrait avoir besoin d’environ 4.000 avions, le Vietnam devant mener la tendance.Boeing envisage davantage de fournisseurs et de partenaires au Vietnam pour étendre son réseau de chaîne d’approvisionnement et répondre à la demande croissante, a déclaré Craig Abler, vice-président régional de la chaîne d’approvisionnement de Boeing en Asie.Actuellement, les fournisseurs vietnamiens fabriquent des composants, notamment des aérostructures, de l’électronique et des composites depuis une décennie pour soutenir la production d’avions commerciaux de Boeing.Boeing collabore également avec des entreprises vietnamiennes sur les meilleures pratiques en matière de fabrication optimisée, de gestion des fournisseurs et d’autres formations spécialisées. – VNA