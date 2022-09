Hanoi (VNA) - La Banque mondiale (BM) prévoit que les gains de productivité de l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP) augmenteront le revenu réel du Vietnam de 5 %.

Photo d'illustration/Vietnamnet

Après 8 mois d'entrée en vigueur, le RCEP, qui voit la participation de 3 des 4 plus grandes économies asiatiques, a stimulé la croissance dans les domaines de l'import-export, de l'investissement, de la propriété intellectuelle et du commerce électronique entre les États membres.Par ailleurs, selon une nouvelle étude publiée par HSBC, cet accord affecte aussi indirectement les revenus des pays.La Banque mondiale estime que le Vietnam pourra atteindre une croissance du revenu réel de près de 5 % d'ici 2035 grâce à un « boost » de productivité. Cet indice est équivalent à d'autres économies comme la Thaïlande et la Malaisie.Les pays développés comme le Japon connaîtront une croissance de la productivité plus faible, mais bénéficieront toujours d'une intégration accrue de la chaîne d'approvisionnement et d'un soutien à la compétitivité des entreprises locales.Les experts de HSBC estiment que le moteur de la croissance de la productivité est l'augmentation des échanges et des entrées d'IDE, ainsi que la production nationale."Nous prévoyons qu'il y aura un changement de compétitivité entre les différents secteurs. Naturellement, les ressources et les capitaux seront utilisés pour l'industrie la plus compétitive", a souligné un expert de HSBC.D'ici 2035, les trois industries qui devraient se développer le plus au Vietnam sont la maroquinerie et l'habillement ( 14,7%), les équipements électriques et machines ( 12,1%), le textile ( 9). A l'inverse, les industries des combustibles fossiles, des produits du bois et du papier, des produits pharmaceutiques de base… connaîtront un recul.Dans l'ensemble, d'ici 2030, quelle que soit l'augmentation potentielle de la productivité générée par le RCEP, HSBC reste optimiste sur le fait que l'ensemble du marché des Etats membres du RCEP contribuera à 32,9 % du PIB mondial, contre 31,7 % en 2021. En outre, le volume des exportations représentera également environ 30 % du total mondial.Actuellement, le RCEP voit la participation de 15 économies asiatiques, et un certain nombre d'autres pays sont également en cours d'approbation ou ont demandé leur adhésion. Il s'agit du premier accord de libre-échange qui inclut la Chine, le Japon et la République de Corée. - CPV/VNA