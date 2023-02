L'article cite un rapport publié en juillet 2022 par KPMG International Ltd et HSBC Holdings Plc qui indique que le nombre de startups dans le pays a presque doublé entre le début de la pandémie de COVID-19 et la mi-2022,

Photo : baodautu.vn

Certains des plus grands investisseurs mondiaux, dont Sequoia Capital, Warburg Pincus LLC et Alibaba Group Holding Ltd, soutiennent des startups proposant des solutions prometteuses.Selon les données de Google, Temasek Holdings Pte et Bain & Co, en 2021, le Vietnam a attiré un record de 2,6 milliards dollars via 233 transactions privées, contre 700 millions dollars via 140 transactions constatées l’an précédent.Selon le Fonds de capital-risque Do Ventures, les startups locales sont également en concurrence avec des entreprises en Asie du Sud-Est. L'investissement dans les startups au Vietnam représente 13% du total des flux de financement de capital-risque dans la région après l'Indonésie et Singapour en 2021.L'article de Bloomberg a également précisé que le gouvernement vietnamien visait à faire de Hô Chi Minh-Ville un aimant attirant le capital d’investissement technologique et orienter vers une économie numérique qui devrait représenter 40% du produit intérieur brut de la ville.Pour atteindre cet objectif, les autorités municipales accordent donc la priorité à l'attraction d'investissements étrangers dans des projets de haute technologie, tout en offrant d'autres incitations pour attirer les talents mondiaux et les entreprises internationales afin d'établir des centres de recherche sur l'innovation.Selon les experts, Hô Chi Minh-Ville a des facteurs pour en faire la prochaine Silicon Valley, notamment un système d'enseignement donnant la priorité aux mathématiques et sciences, une industrie de sous-traitance de logiciels vieille de plusieurs décennies qui a créé une abondance d'ingénieurs peu coûteux et talentueux, et les avantages de la croissance économique du Vietnam en 2021- l'une des plus rapides d'Asie.-VNA