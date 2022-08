Hanoï (VNA) - Le groupe Thanh Thanh Cong (TTC) coopérera avec Jera, le plus grand producteur d'électricité du Japon, dans le domaine de la production d'énergie, selon Bloomberg.



Bloomberg a cité Dang Van Thanh, président du groupe TTC, selon lequel Jera détiendra 35,09% du capital de la société par actions d'électricité Gia Lai (GEG) relevant du groupe TTC. Ainsi Jera deviendra le plus grand actionnaire étranger après avoir acquis des actions d'International Finance Corp et d'Armstrong Asset Management à un prix non communiqué.



Ce groupe japonais soutiendra GEG en technologie et en expertise, dans le contexte où GEG investira 1 milliard d’USD pour porter sa capacité de production d'énergie renouvelable à plus de 2.000 mégawatts. L'énergie éolienne en représentera environ les deux tiers d'ici 2025, soit une augmentation d'environ 25% par rapport à aujourd'hui.



Le groupe TTC élargit son portefeuille de projets éoliens et compte développer des centrales électriques avec des sous-produits agricoles tels que balles de riz, tiges de maïs, déchets solides..., pour répondre aux besoins énergétiques du Vietnam.



En outre, a déclaré Dang Van Thanh, TTC souhaite discuter davantage avec Jera du potentiel des projets de gaz naturel liquéfié - une industrie dans laquelle le Japon est fort.



Jera est une joint-venture entre deux "géants" du secteur de l'énergie au Japon, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) et Chubu Electric Company (CHUDEN). La société prévoit de construire au Vietnam une centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) et des installations de manutention de GNL.



Pour sa part, Jera a déclaré que le Vietnam est un marché important de l'ASEAN. Plus tôt cette année, la société y a commencé des opérations à grande échelle avec sa filiale Jera Energy Vietnam Co Ltd./.-CPV/VNA