Le groupe BLANK2Y. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’Organisation sud-coréenne du tourisme (KTO) a organisé samedi 9 juillet une cérémonie pour nommer le groupe de musique Blank2Y comme ambassadeur honoraire du tourisme sud-coréen au Vietnam.



Composé de 9 membres âgés de 18 à 24 ans, Blank2Y assumera son rôle au Vietnam pendant un an du 9 juillet 2022 au 8 juillet 2023. Pendant cette période, le groupe devrait accompagner KTO dans de nombreuses activités de promotion touristique via la K-pop.



L’un des moments forts de leur mandat est de se produire aux Journées de République de Corée à Hanoi, le plus grand événement de promotion prévu en novembre prochain.



Un représentant de Blank2Y a déclaré qu’avec de la musique, Blank2Y s’efforcera de partager la beauté de son pays d’origine avec le peuple vietnamien, de renforcer le tourisme entre les deux pays et de resserrer l’amitié entre le Vietnam et la République de Corée. –VNA