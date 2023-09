Hanoï (VNA) - Le 11 septembre à Hanoï, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a eu une séance de travail avec le Conseil américain des céréales (U.S. Grains Council - USGC) sur le développement des biocarburants au Vietnam.Lors de la réunion, le vice-ministre Do Thang Hai a proposé que le Conseil américain des céréales continue de soutenir le Vietnam et de se coordonner plus étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce dans la mise en œuvre des activités liées à ce domaine.En outre, il a hautement apprécié les efforts déployés ces derniers temps par le Vietnam et les États-Unis pour promouvoir la mise en œuvre des activités dans le cadre du mémorandum d'accord signé le 28 octobre 2020 entre les deux parties.C'est la base sur laquelle le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'USGC peuvent déployer des activités plus efficaces pour établir un accord de coopération entre les deux parties sur le développement des biocarburants au Vietnam, lequel constitue également un domaine émergent qui bénéficie de l’attention du gouvernement vietnamien, a-t-il indiqué.La partie américaine a rappelé que l’ USGC menait des activités au Vietnam depuis 1995 et qu’à ce jour, les deux parties avaient eu de nombreuses activités de coopération efficaces. L'USGC avait déployé de nombreux efforts pour aider le gouvernement vietnamien à atteindre zéro émission nette. Les activités s’étaient déroulées sans problème et avaient retenu l'attention des gouvernements des deux pays.L'USGC a également déclaré que l'éthanol était une solution alternative en matière de matières premières pour le développement durable et qu'il s'agissait également d'un domaine d'intérêt et de développement pour le gouvernement américain.-VNA