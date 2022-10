Binh Thuân (VNA) – La province de Binh Thuân (Centre) a redoublé d’efforts pour protéger les ressources halieutiques de concert avec la mise en œuvre de la réglementation contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Binh Thuân met le cap sur une exploitation durable et responsable des ressources halieutiques. Photo d'illustration: VNA



Les captures au cours des neuf premiers mois à Binh Thuân ont presque atteint leur niveau de la même période de 2021, malgré de nombreuses difficultés, notamment des anomalies météorologiques, la flambée des prix des carburants et la pénurie de main-d’œuvre.Selon le Département de l’agriculture et du développement rural de la province de Binh Thuân, au cours des neuf premiers mois de l’année, la production halieutique a atteint plus de 171.000 tonnes, soit 81% du plan annuel, à peu près le chiffre de la même période de 2021.Parallèlement, la protection des ressources halieutiques s’est renforcée, notamment en observant les instructions du gouvernement et de la province sur la lutte contre la pêche INN et en remédiant aux lacunes suivant les conclusions de la mission d’inspection de la Commission européenne.Depuis le début de l’année, une arrestation pour violation des eaux étrangères a été signalée et 239 cas d’infractions du règlement INN ont été découverts et sanctionnés, a fait savoir le Département provincial de l’agriculture et du développement rural.Jusqu’au 15 septembre, Binh Thuân comptait 98,8% des navires de pêche en activité qui avaient installé un système de surveillance des navires (VMS), ce qui a permi d’améliorer considérablement le suivi, le contrôle et la supervision des navires de pêche.Afin d’atteindre l’objectif d’exploiter 210.000 tonnes de fruits de mer en 2022, la province prévoit de continuer à gérer strictement l’activité de pêche, à renforcer la sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN et à achever l’installation de systèmes de surveillance des navires. – VNA